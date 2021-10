Disney+ retire le film de George Clooney sans préavis

Disney + ne prévient pas les abonnés lorsque les films sont retirés, ce qui entraîne des réveils brutals chaque mois alors que les films commencent à disparaître. Bien que la plupart des gens pensent que Disney + abrite tous les films Disney, ce n’est pas vrai. Une partie du catalogue antérieur n’a jamais été ajoutée et de nombreux titres vont et viennent régulièrement en raison d’accords de streaming préétablis avec d’autres plateformes. Exemple : voyez ce qui vient d’arriver au film de George Clooney Tomorrowland.

Comme le rapportent DejaViewstream et What’s on Disney Plus, Tomorrowland – basé sur une attraction Disneyland du même nom – a disparu de Disney + le 1er octobre. Le film d’aventure à gros budget est une production Disney, il appartenait donc à l’entreprise elle-même de sécuriser les droits de diffusion. Cependant, il semble que le film ait été pris dans un accord précédemment établi, DejaViewstream croyant qu’il se dirige vers Starz (bien qu’il n’y soit pas encore apparu). Quoi qu’il en soit, il est difficile pour les fans de Disney de perdre une version de 2015, en particulier une version aussi spectaculaire que la fonctionnalité Clooney au budget de 180 millions de dollars.

Le synopsis officiel de Disney pour Tomorrowland est le suivant : “De Disney vient l’aventure mystérieuse et fascinante de Brad Bird, deux fois oscarisé, Tomorrowland, avec le lauréat d’un Oscar George Clooney. Lié par un destin commun, l’ancien garçon-génie Frank (Clooney), blasé par désillusion, et Casey (Britt Robertson), un adolescent brillant et optimiste débordant de curiosité scientifique, se lancent dans une mission pleine de dangers pour découvrir les secrets d’un lieu énigmatique quelque part dans le temps et l’espace connu uniquement sous le nom de « Tomorrowland ». Ce qu’ils doivent faire là-bas change le monde – et eux – pour toujours. Avec un scénario de l’écrivain et co-créateur de Lost Damon Lindelof et Brad Bird, d’après une histoire de Damon Lindelof & Brad Bird & Jeff Jensen, Tomorrowland promet d’emmener le public dans un sensations fortes d’aventures sans escale à travers de nouvelles dimensions dont on a seulement rêvé.”

On ne sait pas quand (ou si) Tomorrowland sera rajouté à Disney +. Cependant, chez PopCulture.com, nous ne manquerons pas de vous informer de son retour sur le service. En attendant, voici une liste complète des films à venir sur divers services de streaming, notamment Netflix, Disney+, Hulu et HBO Max.