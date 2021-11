Disney+ révèle la première photo de Sarah Jessica Parker, Bette Midler et Kathy Najimy

Les Sanderson Sisters sont de retour dans une première image de Hocus Pocus 2, la suite de comédie d’horreur du classique culte d’Halloween de 1993 avec Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy. Les trois actrices, qui reviennent toutes pour la suite, peuvent être vues sur l’image portant leur tenue familière près de 30 ans plus tard. Vous pouvez voir l’image ci-dessous.

La suite, dont la première sera sur Disney + à l’automne 2022, verra trois jeunes femmes amener accidentellement les Sanderson Sisters (Midler, Parker et Najimy) à Salem d’aujourd’hui. Ils doivent ensuite trouver un moyen d’empêcher les sorcières de faire des ravages dans le monde. Le film mettra également en vedette Tony Hale (Veep), Sam Richardson (Veep), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Whitney Peak (Chilling Adventures of Sabrina), Lilia Buckingham (Zoe Valentine), Belissa Escobedo (The Baker and the Beauty), Doug Jones (Star Trek : Discovery), Juju Brenner (Vanquish), Froy Gutierrez (Teen Wolf), Taylor Henderson (Perce-oreille et la sorcière) et Nina Kitchen. Le tournage est en cours à Rhode Island, sous la direction d’Anne Fletcher. Fletcher est surtout connu pour avoir réalisé des comédies romantiques telles que La proposition et 27 robes.

Ils sont déjà fous, fous, fous ! 🕯 @BetteMidler, @SJP et @KathyNajimy sont en production sur #HocusPocus2, à l’automne 2022 sur #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/deTH8HxPjW – Disney+ (@disneyplus) 12 novembre 2021

Le premier regard sur Hocus Pocus 2 faisait partie du Disney + Day vendredi, qui marque le deuxième anniversaire de la plateforme de streaming. Le film de suivi est en développement depuis au moins 2017, lorsque Disney Channel a envisagé de faire un remake à part entière de l’original, qui n’était pas un succès au box-office mais a acquis un fort culte dans les années qui ont suivi grâce à des diffusions répétées. sur Disney Channel et Freeform. En 2019, il a été signalé qu’un véritable film de suite était en vue à Disney +.

L’original Hocus Pocus a été réalisé par Adam Shankman, qui travaille actuellement sur Désenchanté pour Disney, mais restera sur Hocus Pocus 2 en tant que producteur. Lui et Fletcher remontent à loin, ayant travaillé ensemble sur un certain nombre de projets hollywoodiens au cours des dernières décennies. « Aussi navré que je sois de ne pas pouvoir diriger mes amis Bette, Sarah Jessica et Kathy dans ce qui ne sera certainement rien de moins qu’un événement majeur pour Disney + en raison de conflits d’horaire, je ne pourrais pas être plus heureux de passer le relais à Anne, qui a apporté tant de rires et de joie dans la vie des gens avec son travail précédent », a déclaré Shankman dans un communiqué.

Il a poursuivi: « Je suis toujours reconnaissant et fier d’aider à diriger ce projet ingénieux en tant que producteur exécutif aux côtés de la productrice Lynn Harris, que j’ai aimée et admirée en tant que collègue et amie depuis qu’elle m’a aidé à obtenir le poste de chorégraphie de Boogie Nights. » Fletcher a ajouté : « Maintenant plus que jamais, les gens ont besoin de rire. Nous devrions rire tous les jours, et il y a tellement de plaisir à avoir avec ces trois femmes incroyables jouant les personnages délicieux d’un film aussi apprécié. »