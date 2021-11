Disney révèle le nombre d’épisodes et de nouveaux détails

Depuis son arrivée, Disney Plus a signifié des choses très différentes pour différents groupes de personnes. Pour les parents, Disney Plus est un trésor de certains des meilleurs films d’animation de tous les temps. Pour les fans de Marvel, Disney Plus est l’endroit idéal pour regarder les aventures continues de leurs héros et méchants préférés. Mais pour les fans de Star Wars, c’est Disney Plus. Nous ne savons pas quand Disney et Lucasfilm feront un autre film Star Wars qui sortira en salles. En fait, l’un d’eux a apparemment été simplement retardé ou peut-être même annulé. Et pourtant, la galaxie lointaine, très lointaine a encore des histoires à raconter sur Disney Plus. À ce stade, Disney a finalement révélé le nombre d’épisodes du livre de Boba Fett lundi.

Le nombre d’épisodes du Livre de Boba Fett révélé

Les fans spéculent sur The Book of Boba Fett depuis des mois. Depuis qu’il a été révélé sur la scène post-crédits après la finale de la saison deux de The Mandalorian, les fans attendent des réponses. Enfin, nous commençons à les avoir. Au début du mois, Disney a publié la première bande-annonce de la série dérivée. Maintenant, près d’un mois plus tard, nous avons le nombre d’épisodes de Boba Fett.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, The Book of Boba Fett durera sept épisodes sur Disney Plus :

Assistez à la montée en puissance de Boba Fett et du Fennec Shand en un mois. Le livre de @BobaFett, une série originale de sept épisodes, commence le 29 décembre sur @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/IuuslMma7q – Star Wars (@starwars) 29 novembre 2021

À titre de comparaison, les deux premières saisons de The Mandalorian ont duré huit épisodes chacune. Bien sûr, Disney a clairement indiqué qu’il n’était pas trop préoccupé par le nombre d’épisodes ou la durée de ces épisodes en ce qui concerne les séries originales. Certains des épisodes de The Mandalorian duraient moins de 40 minutes, tandis que d’autres duraient près d’une heure. Pendant ce temps, les premières saisons de WandaVision et What If…? étaient neuf épisodes, tandis que Loki et Hawkeye étaient six. Il n’y a pas de règles sur Disney Plus.

Le synopsis et le casting

Voici le synopsis du livre de Boba Fett que Disney a partagé dans un récent communiqué de presse :

Le livre de Boba Fett, une aventure passionnante de Star Wars taquinée dans une séquence de générique de fin surprise après la finale de la saison 2 de The Mandalorian, trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la galaxie à leur retour sur les sables de Tatooine de revendiquer leurs droits sur le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.

Temuera Morrison revient en tant que chasseur de primes titulaire et est rejoint par Fennec Shand de Ming-Na Wen. Les deux personnages ont joué des rôles majeurs dans la deuxième saison de The Mandalorian. Il sera intéressant de voir comment ils se débrouillent seuls dans le spin-off. Les fans rechercheront également des indices concernant la saison 3 de The Mandalorian. La deuxième saison s’est terminée en beauté et Le livre de Boba Fett semble reprendre juste après les événements de la finale. Nous mentirions si nous disions que nous ne voulons pas voir Grogu (fka Baby Yoda) apparaître à un moment donné de la saison.

Disney a également partagé une nouvelle bande-annonce pour Le livre de Boba Fett lundi, que vous pouvez regarder ci-dessous :