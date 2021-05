Disney révèle son nouveau «vrai» sabre laser Star Wars, et c’est spectaculaire | Divertissement

Cela a pris plus de 40 ans, mais nous avons déjà ici un vrai sabre laser presque identique à ceux des films … du moins en apparence.

Aujourd’hui c’est le Jour de la guerre des étoiles, Disney en a donc profité pour présenter de nouveaux produits basés sur la célèbre saga. Le plus spectaculaire est un sabre laser qui, au moins visuellement, fonctionne comme ceux des films.

En anglais, le mantra mythique Que la Force soit avec vous est dit Que la Force soit avec vous. Que Mai la Force sonne presque le même que le 4 Mai, ce qui signifie 4 mai. Les fans ont décidé de célébrer le jour de Star Wars à cette date et Lucasfilm l’a officiellement adopté. C’est le bon moment pour acheter des produits Star Wars à de bons prix.

Ils disent que vous pouvez dire l’âge d’un fan de Star Wars en disant sabre laser, sabre laser ou sabre laser. La traduction littérale de sabre laser est sabre laser, mais nous n’entrerons pas dans cette discussion … Nous sommes ici pour en parler le nouveau «vrai» sabre laser que Disney a dévoilé aujourd’hui, et ce que vous pouvez voir dans cette courte vidéo:

Il n’y a pas d’effet spécial généré par ordinateur ici. Le département Recherche et Développement de Walt Disney Imagineering travaille sur la fabrication d’un vrai sabre laser, et au moins visuellement, il semble qu’ils ont réussi.

Nous insistons sur le visuel, car ce que vos yeux ont vu dans la vidéo pas un vrai laser sortant lentement de la poignée de l’épée. Et loin de là, vous pouvez couper un bras d’un Wampa ou faire fondre une porte lorsque vous avez oublié les clés de votre maison.

D’après ce que disent les brevets, selon The Verge, il s’agit une lame rétractable avec une lumière s’étendant de la poignée. La nouvelle lame fonctionne presque comme un ruban à mesurer motorisé, rétractation et extension d’une feuille de plastique et de lumières LED pour imiter l’effet de mise sous tension.

C’est donc une épée avec une lame en plastique éclairée par LED, pas un vrai laser. Quelque chose de logique car sinon il ne pourrait pas être mis en vente. Mais il faut reconnaître que même ainsi, l’effet visuel est spectaculaire.

Le laboratoire de recherche et développement Walt Disney Imagineering a encore quelques mois pour peaufiner le concept, car ce véritable sabre laser de la guerre des étoiles sera officiellement dévoilé à l’ouverture du nouvel hôtel interactif Star Wars: Galactic Starcruiser, au Galaxy’s Edge Park, en 2022.

Un hôtel en forme de bateau de croisière stellaire où les assistants et les serveurs ou réceptionnistes seront habillés en Star Wars, et les invités devront faire de même.

En principe l’épée ne peut être achetée que là-bas, et quelque chose nous dit que le prix ne sera pas bon marché. Si un sabre standard dans les parcs Star Wars coûte environ 175 euros, ce modèle presque réel augmentera le prix beaucoup plus …