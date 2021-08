Disney revient sur le procès « Black Widow » de Scarlett Johansson et nie toute violation de contrat

Disney a publié une réponse sévère à Scarlett Johansson maintenant que l’actrice poursuit la société pour avoir sorti Black Widow dans les cinémas et sur Disney + en même temps. L’actrice a déposé une plainte jeudi devant la Cour supérieure de Los Angeles alléguant que son contrat avait été rompu lorsque la société a sorti son film solo sur le service de streaming, rapporte le Wall Street Journal, affirmant que son accord avec Disney’s Marvel Entertainment garantissait une sortie exclusive en salles et que son salaire était en grande partie basé sur les revenus du box-office.

Dans sa déclaration, Disney allègue que la poursuite de Johansson n’a aucun poids juridique. « Le procès est particulièrement triste et affligeant dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19 », indique le communiqué. “Disney a pleinement respecté le contrat de Mme Johansson et en outre, la sortie de Black Widow sur Disney+ avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour.”

Dans le dossier, les représentants de Johansson affirment avoir demandé des assurances de sortie en salles dès 2019, lorsque Disney + se préparait à lancer, et l’avocat-conseil de Marvel a confirmé que Black Widow sortirait comme les autres films de Marvel Cinematic Universe. “Nous comprenons que si le plan devait changer, nous aurions besoin d’en discuter avec vous et de parvenir à un accord car l’accord est basé sur une série de (très gros) bonus au box-office”, indique la réponse.

L’avocat de Johansson affirme également que lorsque Black Widow a été annoncé comme étant sorti en salles et en streaming le même jour, elle a tenté de renégocier avec Marvel mais n’a pas obtenu de réponse de Disney ou Marvel. “Disney a intentionnellement induit la rupture de l’accord par Marvel, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de profiter pleinement de son marché avec Marvel”, indique le procès, selon WSJ.

John Berlinski, un avocat de Kasowitz Benson Torres qui représente Johansson, a déclaré à CNBC que Johansson était abusée à tort, malgré les termes de son contrat. “Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme Black Widow directement sur Disney + pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours des actions de la société – et qu’il se cache derrière Covid-19 comme prétexte pour le faire”, a-t-il expliqué dans un communiqué par e-mail. “Mais ignorer les contrats des artistes responsables du succès de ses films dans la poursuite de cette stratégie à courte vue viole leurs droits et nous avons hâte de le prouver devant les tribunaux. Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où le talent hollywoodien se lèvera. à Disney et précise que, quoi qu’elle prétende, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats.”>