Disney + ‘s’ Hawkeye’ – Distribution, actualités, date, spoilers et plus

Déplacez-vous, Hawkeye, car il y a un tout nouvel archer en ville. Hawkeye de Disney + est l’un des spectacles les plus attendus du streamer qui devrait sortir plus tard cette année – et pas seulement parce qu’il présente un certain Avenger. Hailee Steinfeld se lance dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Kate Bishop, protégée de Clint Barton, alias Hawkeye. Et si cela ne suffisait pas à vous exciter, elle a même un adorable compagnon moelleux nommé Lucky the Pizza Dog qui va certainement voler votre cœur.

Hawkeye : Kate Bishop Tome 1 : Points d’ancrage

Si vous venez de finir de regarder Black Widow, vous avez certainement des questions après cette scène post-générique. Si vous n’avez pas vu Black Widow, cependant, c’est votre signe de revenir en arrière et de regarder à moins que vous ne soyez prêt à spoiler. Les fans inconditionnels de Marvel Comics savent déjà que l’introduction de Kate changera beaucoup de choses à l’avenir, mais comment Hawkeye va-t-il faire bouger les choses ? Et quand le verrons-nous enfin arriver sur le petit écran ?

Voici ce qu’il faut savoir sur Hawkeye de Disney +.

De quoi parle Hawkeye ? Et pourquoi y a-t-il un nouveau Hawkeye ?

Si vous n’êtes pas un adepte de la série Marvel Comics, vous serez peut-être surpris de voir qu’il y a un autre Hawkeye sur la scène. Kate s’entraîne sous Clint pour reprendre le flambeau. Le spectacle Disney + a lieu après Avengers: Endgame et continuera de montrer Clint en tant que Ronin. Mais parce qu’il adopte un nouveau personnage, il est logique que Kate prenne les rênes.

“[Kate is] une enfant de 22 ans et elle est une grande fan de Hawkeye », a déclaré Jeremy à Entertainment Weekly. «Elle a une manière merveilleusement agaçante et tout aussi charmante à son sujet, parce qu’elle est une fangirl de Hawkeye. La relation se développe à partir de cela, mais le plus gros problème pour Clint est Kate Bishop et l’assaut de problèmes qu’elle apporte dans sa vie. »

EW a également publié le premier look officiel de la série montrant Kate et Hawkeye ensemble, et il semble que les choses vont être intenses entre les deux archers.

Il y a aussi les Young Avengers, un nouveau groupe de super-héros liés à certains de nos plus anciens favoris. Les indices concernant leur adhésion au MCU ont diminué depuis WandaVision (vous vous souvenez de Billy et Tommy ?) Et se sont poursuivis avec les ajouts de Kid Loki de Loki et de la prochaine série Ms. Marvel.

Malheureusement, Marvel n’a pas partagé d’autres détails importants sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Espérons que nous en saurons plus à mesure que nous nous rapprochons de la grande sortie de la série !

Qui d’autre joue dans Hawkeye ?

Ce ne serait pas une série télévisée Marvel sans une distribution stellaire. Comme les fans de Black Widow peuvent probablement le deviner à partir de cette scène post-crédits, Florence Pugh sera de retour sous le nom de Yelena.

La reine des cris Vera Farmiga rejoint également la famille Marvel en tant qu’Eleanor Bishop, la mère de Kate.

Fra Fee joue Kazi, alias Kazimierz Kazimierczak, un méchant mercenaire qui se fait appeler Clown.

Tony Dalton donnera vie à Jack Duquesne, connu sous le nom de Jacques Duquesne, alias Swordsman, dans Marvel Comics.

Le nouveau venu Alaqua Cox incarne Maya Lopez / Echo, une amérindienne sourde qui a la capacité de copier parfaitement les mouvements de n’importe qui. Elle obtient également sa propre série dérivée après Hawkeye.

Le père de Maya, William Lopez, sera interprété par Zahn McClarnon.

Alors, quand Hawkeye sort-il ?

Parallèlement au premier aperçu, Entertainment Weekly a également annoncé que la série sortira le 24 novembre. Il semble qu’elle poursuivra le programme de lancement matinal de Loki mercredi et publiera de nouveaux épisodes chaque semaine.

