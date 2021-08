Disney saute l’accès au streaming pour la prochaine sortie de Marvel dans le cadre du procès «Black Widow»

La Walt Disney Company prévoit toujours de sortir Shang-Chi et la légende des dix anneaux exclusivement dans les cinémas le week-end de la fête du Travail, sans sortie Disney + Premier Access. Le dernier film Marvel ne sera disponible sur grand écran que pendant 45 jours avant d’être ajouté à Disney +. C’est différent de Black Widow, qui est sorti sur Disney + Premier Access le jour même de sa sortie en salles, ce qui a conduit à un procès de la star Scarlett Johansson.

Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société, le PDG Bob Chapek a confirmé que Free Guy et Shang-Chi de Ryan Reynolds sortiront en salles exclusivement le 13 août et le 3 septembre, respectivement, malgré la poussée de COVID-19 provoquée par la variante Delta. aux États-Unis Pendant la majeure partie de la pandémie, Disney a sorti ses grands films comme Black Widow, Cruella et Jungle Cruise dans les cinémas et sur Disney + avec un accès Premier à 29,99 $. Chapek a déclaré jeudi aux investisseurs que “les aspects pratiques des changements de dernière minute” rendent impossible la modification des plans pour Free Guy et Shang-Chi.

“Comme vous le reconnaissez probablement, nous vivons dans un monde très incertain en termes de reprise de certains de nos marchés, et le monde de l’exploitation théâtrale en fait certainement partie. Nous avons dit dès le début que nous apprécions la flexibilité et la capacité de faire autant d’appels de dernière minute que possible, compte tenu de ce que nous voyons sur le marché », a déclaré Chapek aux investisseurs, rapporte ComicBook. “Certes, lorsque nous avons planifié notre calendrier que nous exécutons en ce moment, nous n’avons pas anticipé – ni je pense que personne – la résurgence de Covid avec une variante Delta qui aurait un impact aussi important sur le marché.”

Disney a d’abord annoncé que Shang-Chi, Free Guy, le remake de West Side Story de Steven Spielberg et The King’s Man sortiraient tous en salles avec une fenêtre d’exclusivité de 45 jours. Jeudi, Chapek a déclaré que la société appréciait la “flexibilité” et “suivre où” les consommateurs iront. “Bien qu’une partie de cela soit incertaine, je pense que par rapport au reste du marché, vous voyez que nous avons plus de flexibilité en termes de programmation”, a-t-il déclaré. “Rien n’est gravé dans la pierre parce que le marché évolue rapidement, mais à un moment donné, il faut mettre un piquet dans le sol et dire : ‘C’est ce que nous allons faire.'”

Les situations pour Free Guy et Shang-Chi sont un peu différentes. Free Guy a été produit par 20th Century avant que Disney ne l’achète, donc Chapek a déclaré que Disney est lié aux accords précédents. Lorsqu’il a été décidé que Shang-Chi n’obtiendrait pas de version Disney + Premier Access, on pensait qu’il y aurait un “environnement théâtral plus sain”, a déclaré Chapek. Il a noté qu’il serait impossible de changer la sortie du film à ce stade.

Shang-Chi a été réalisé par Destin Daniel Cretton et présentera au public l’artiste martial Chang-Chi, joué par Simu Liu. Le casting comprend également Awkwafina, Benedict Wong, Michelle Yeoh et Tony Leung. C’est le deuxième film de la phase quatre de Marvel Cinematic Universe, après Black Widow. Fin juillet, Johansson a poursuivi Disney pour la sortie de Black Widow, accusant le studio de rupture de contrat en diffusant le film sur Disney + Premier Access le jour même de sa sortie en salles.