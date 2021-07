Disney s’est brutalement moqué d’avoir abandonné le message d’accueil des “garçons et filles” “Mickey Mouse se réveille !” | Monde | Nouvelles

Les complexes Disneyland du monde entier ont recommencé à rouvrir leurs portes au public après que les restrictions de Covid ont forcé les parcs à thème à fermer leurs portes. Avant le premier feu d’artifice «Happily Ever After» du parc à thème d’Orlando depuis sa réouverture, Disney a publié un aperçu en prévision de l’événement. Cependant, il semble que les responsables aient modifié l’introduction familière de « dames et messieurs, garçons et filles » dans le but d’être plus inclusif.

Au lieu de l’annonce habituelle alertant les clients du feu d’artifice, Disney a remplacé le message d’accueil par : “Bonsoir, les amis”.

L’annonce mise à jour sera utilisée dans tous les 12 parcs Disney et sera entendue dans plus que les feux d’artifice, a déclaré un porte-parole de Toyko Disneyland à Deadline.

Ils ont ajouté que le changement visait à s’assurer que les personnes de toutes les identités sexuelles et de genre se sentent “à l’aise dans le parc”.

Mais la nouvelle salutation a été fortement moquée et critiquée sur les réseaux sociaux, beaucoup suggérant que le changement était complètement inutile et l’ont qualifié de “réveillé”.

Une personne a simplement écrit: “Mickey Mouse s’est réveillé!”, tandis qu’une autre l’a qualifié de “poubelle totale”.

Un troisième a dit : Quelle bande de BS. Disneyland est pour les garçons comme pour les filles.

“Assez de ces conneries de réveil. Des ânes stupides !!”

Une autre personne a fulminé: “Je pense que ce que M. Walt Disney a proposé pour SES parcs… ne devrait pas changer.

“Ses Parcs font le bonheur des enfants, des adolescents, des adultes depuis 1955.

JUSTE DANS: l’UE éclate alors que la Hongrie Orban fait exploser Bruxelles “colonialiste”

Une autre personne a dit : « Oh, pour avoir crié à haute voix ! Vraiment ? »

Mais tout le monde n’a pas été irrité par cette décision, de nombreuses personnes louant l’entreprise pour avoir rendu leurs parcs plus inclusifs.

Une personne s’est enthousiasmée : « VRAIMENT fière de vous pour l’accueil inclusif dans vos parcs. Bravo ! La gentillesse COMPTE.

Un autre a écrit : “” J’adore ” Rêveurs de tous âges ” parce que cela rend vraiment cela super douillet et plus magique. C’est tellement réconfortant. “

Ce n’est pas la première fois que Disney fait des efforts pour rendre ses parcs et ses films plus inclusifs.

Il a réorganisé certains de ses manèges, notamment Splash Mountain et Jungle Cruises, après avoir été critiqués pour avoir promu des stéréotypes raciaux et culturels.

La marque a également ajouté un avertissement à plusieurs de ses films plus anciens sur sa plateforme de streaming Disney+, tels que Peter Pan, Dumbo et The Muppets.