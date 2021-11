Le catalogue Disney+ a fait un autre compromis, laissant tomber un épisode des Simpsons à Hong Kong à cause d’une blague sur la place Tiananmen. L’épisode de 2005 « Goo Goo Gai Pan » trouve les Simpson en visite en Chine pour aider Selma à adopter un bébé. Il a une blague sur la censure du massacre de 1989 sur la place Tiananmen qui, ironiquement, a maintenant été censuré pour le public chinois.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont noté que l’épisode 12 de la saison 16 des Simpson était absent de Disney + dans la région de Hong Kong. Le Hollywood Reporter a confirmé l’absence et a contacté Disney pour un commentaire, mais n’a reçu aucune explication jusqu’à présent. Les commentateurs semblent généralement épingler la censure sur un seul gag – une plaque que la famille Simpson voit sur la place Tiananmen et qui dit : « Sur ce site, en 1989, rien ne s’est passé.

Disney aurait supprimé un épisode des Simpsons de l’édition hongkongaise de Disney+, qui décrivait la visite de la famille à Pékin et racontait cette célèbre scène. Via @StandNewsHK https://t.co/PAs1SdoxEk pic.twitter.com/VwXiFHADAK – Alvin Lum (@alvinllum) 27 novembre 2021

La blague présume que les téléspectateurs savent qu’au printemps 1989, un groupe d’étudiants a mené une manifestation en faveur de la démocratie sur la place Tiananmen, à Pékin, pour exiger la responsabilité du gouvernement, la liberté de la presse, la liberté d’expression et une procédure constitutionnelle régulière, entre autres. Les manifestations ont commencé le 15 avril et se sont terminées le 4 juin, lorsque le gouvernement a déclaré la loi martiale et réprimé toutes les activités de protestation par la force violente.

Les manifestations de la place Tiananmen ont suivi la mort du secrétaire général du Parti communiste chinois Hu Yaobang, qui avait été secrétaire général pendant des années auparavant. Ils étaient le résultat d’un développement économique rapide qui a grandement profité aux riches tout en laissant les autres classes dans une situation désespérée. Les manifestants ont rencontré des forces militaires, y compris des chars, ce qui a conduit à la tristement célèbre photo « d’homme de char » d’un étudiant essayant de bloquer l’avancée de l’artillerie lourde simplement en se tenant dans la rue.

À ce jour, aucune donnée fiable sur le massacre de la place Tiananmen n’est disponible. Dans divers rapports, le nombre de morts varie de plusieurs centaines de personnes à plusieurs milliers, et des milliers d’autres blessés. Les restrictions sur les manifestations et les activités politiques en Chine n’ont été que légèrement assouplies au cours des trois décennies qui ont suivi ce massacre, et dans le pays, les représentations des manifestations ou les commentaires à leur sujet sont toujours fortement censurés.

Sans surprise, de nombreux commentateurs ont été horrifiés par l’idée que Disney participe à cette censure à l’intérieur des frontières de la Chine. Selon THR, il existe des lois spécifiques régissant les services de streaming à Hong Kong qui ne sont pas connues du reste de la communauté internationale. Cependant, nous savons que le PCC a rendu illégale la projection et la distribution de certains films, passibles d’une lourde amende.

Pourtant, d’autres streamers diffusent en Chine du contenu qui serait considéré comme illégal dans un cinéma ou sur un autre support, de sorte que certains commentateurs pensent que Disney+ a volontairement fait cette suppression. Jusqu’à présent, la société n’a pas reconnu publiquement cette discussion croissante.