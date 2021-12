Disney + sort un film basé sur le livre « Greg’s Diary » | Instagram

Enfin, les premières de décembre sur la plate-forme Disney + ont commencé à arriver et la première première de la plate-forme de streaming est la suivante film basé sur le livre de Jeff Kinney, étant les livres préférés de nombreux enfants.

Le 3 décembre, le film a été présenté en avant-première sur Disney + « Le journal de Greg« , le premier livre de la série à succès mondial Jeff Kinney, à sortir sur la plateforme de streaming Disney + en tant que nouvelle aventure animée.

Il convient de mentionner que l’intrigue est centrée sur Greg Heffley, un garçon faible mais ambitieux qui a une grande imagination et d’énormes projets pour devenir riche et célèbre.

Tu n’as qu’à survivre, ni plus ni moins, jusqu’à l’école lycée.

Pour compliquer les choses, cependant, le meilleur ami de Greg, l’adorable Rowley, semble glisser en douceur dans la vie, réussissant tout sans effort.

Alors que les détails de ses tentatives hilarantes et souvent désastreuses pour s’intégrer dans la société remplissent les pages de son journal, Greg apprend à apprécier les vrais amis et la satisfaction qui découle de la défense de ce qui est juste.

Ce film est réalisé par Swinton Scott (Futurama), est écrit et produit par Jeff Kinney.

De plus, le journal de Greg présente les voix dans sa version anglaise originale de Brady Noon en tant que Greg Heffley, Ethan William Childress en tant que Rowley Jefferson et Chris Diamantopoulos en tant que Frank Heffley.

D’autre part, dans le cadre de l’initiative mondiale de Disney Princess « Time to Celebration », le public d’Amérique latine peut profiter d’histoires qui inspirent courage et gentillesse sur plusieurs plateformes Disney, en plus des histoires récemment publiées avec des stars. princesses renommées.

Conformément au principe de la campagne, le contenu récemment publié célèbre des valeurs telles que le courage et la gentillesse, et invite à travers elles à découvrir les forces uniques de tous les enfants et jeunes pour poursuivre leurs rêves et agir positivement dans leur vie.

Le 19 novembre, dans le cadre de la campagne, des vidéos ont été diffusées mettant en vedette le champion de robotique mexicain Arantza Méndez Rodríguez, l’une des trois histoires vraies qui font partie de « Le temps de célébrer », et qui renforcent des valeurs telles que le courage, dépassement et résilience, promus avec un message d’authenticité à tous les enfants et les jeunes pour être les protagonistes de leur propre histoire.