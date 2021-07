Disney ‘Spin’ d’Abhay Deol sortira bientôt en Inde; regarder le film à cette date

Abhay Deol jouera le rôle du père de Rhea, Arvind Kumar (Photo : IE/ Amit Chakravarty)

Vous verrez bientôt l’acteur Abhay Deol dans le film Disney. L’acteur a récemment annoncé qu’il faisait partie du film Disney ‘Spin’. Les Indiens peuvent regarder le film à partir du 15 août sur Disney Plus Hotstar. Le film sera présenté pour la première fois aux États-Unis le 13 août.

Réalisé par Manjari Makijany, l’histoire du film tourne autour d’une adolescente amérindienne Rhea Kumar, interprétée par Avantika Vandanapu, qui trouve sa vocation dans la création de mix DJ. Abhay Deol jouera le rôle du père de Rhea, Arvind Kumar. La bande-annonce du film a été publiée par Disney plus Hotstar premium sur son réseau social il y a trois jours avec la légende : Nous savons que vous voulez sortir faire un tour, mais que diriez-vous de vous apporter Spin ? #Spin premières le 15 août.

L’acteur Abhay Deol a également consulté ses profils sur les réseaux sociaux et partagé la bande-annonce du film. En partageant la bande-annonce de Spin le mois dernier, il a également écrit une note sur sa première expérience avec les films Disney. L’acteur a écrit que ce film est plus spécial pour lui car il s’éloigne de son propre statu quo pour enfin pouvoir faire des films pour un public beaucoup plus jeune. L’acteur a également ajouté qu’il s’agit d’un bijou de film et que le public sera souriant et se sentira bien.

Le film devrait être présenté en avant-première sur Disney International HD et Disney Plus Hotstar le 15 août en Inde. Outre Abhay Deol, le public en verra beaucoup d’autres dans des rôles de premier plan – Michela Luci, Kerri Medders, Anna Cathcart, Meera Syal, Agam Darshi, entre autres.

Abhay Deol a été vu pour la dernière fois dans Zindagi na Milegi Dobara de Zoya Akhtar en 2011 et a fait ses débuts à Bollywood en 2005 avec le film d’Imtiaz Ali Socha Na Tha.

