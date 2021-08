Disney Springs ouvre enfin une attraction majeure plus tard cette année

La pandémie mondiale a été une chose pour le moins compliquée pour Walt Disney World. Après avoir été fermé pendant plusieurs mois, le parc à thème a commencé à rouvrir lentement tout en gérant la capacité, le personnel, les règles de distanciation sociale et plus encore. Inutile de dire que cela a également repoussé de nombreux plans de Disney World en 2020. De nombreuses nouvelles attractions ont été retardées, certaines sont encore, à notre connaissance, sur la glace. Cependant, une attraction très attendue a enfin une date d’ouverture. Après avoir raté sa date d’ouverture originale en 2020, le spectacle du Cirque du Soleil sur le thème de Disney Drawn To Life devrait maintenant faire ses débuts le 18 novembre et les billets seront mis en vente ce vendredi.