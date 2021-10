Disney taquine le nouveau jeu Star Wars

Disney a lancé une nouvelle Guerres des étoiles campagne de révélation de produit qui englobe plusieurs produits et médias. Surnommé « Bring Home the Bounty », il se compose de douze semaines de révélations se déroulant jusqu’à la fin de l’année, dont la première est une série de figurines et de vêtements. Chaque semaine de révélations est signalée par une icône quelconque. Certains sont des personnages de l’univers Star Wars, tandis que d’autres sont des concepts plus abstraits, comme un logo pour le 50e anniversaire de Lucasfilms, ou une paire de sabres laser.

Le plus intéressant est la semaine 10, qui est représentée par un contrôleur de jeu, suggérant qu’une annonce de jeu est imminente. Aucune autre information n’est fournie quant à ce que serait ce jeu, cependant. Nous connaissons déjà le remake de Knights of the Old Republic en préparation pour PC et PS5, et le port du jeu original pour Switch. Et il y a une nouvelle extension pour The Old Republic en route. Au-delà de cela, il n’y a que des rumeurs et des fils de discussion à peine annoncés sur les jeux à venir.

Et il y a beaucoup à glaner là-bas. Nous connaissons un jeu en monde ouvert d’Ubisoft se déroulant dans l’univers Star Wars, et puis il y a les rumeurs d’un jeu Star Wars réalisé par David Cage. Ou cela pourrait être la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order. Nous ne l’avons pas vu sur EA Play, mais nous pourrions le voir ici. Et puis il y a la possibilité de quelque chose d’entièrement inattendu. Il y a de quoi spéculer.

En tout cas, nous découvrirons tous ce que Disney nous réserve la semaine du 14 décembre.