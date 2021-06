Disney travaille déjà sur le deuxième volet de Cruella

in

D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, Disney misera sur la continuité et optera pour la mêmes créateurs, producteurs, écrivains et scénaristes. Jenny Beavan est censée reprendre le rôle de costumière et évidemment, Emma Pierre y jouera le premier rôle.

“Nous sommes très satisfaits du succès au box-office de ‘Cruella’, ainsi que de son passage important à Disney + Premier Access à ce jour.. Le film a été incroyablement bien accueilli par le public du monde entier, avec un score de 97% de téléspectateurs sur Rotten Tomatoes ainsi qu’un laissez-passer sur toutes les données démographiques de CinemaScore le week-end d’ouverture, ce qui le classe parmi les plus populaires de nos réinventions « live action ». Nous attendons avec impatience une longue vie pour l’histoire alors que le public continue d’apprécier ce film fantastique », a déclaré un porte-parole de Disney dans un communiqué.