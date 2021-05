Disney Upfront vante l’expansion de Hulu, le portefeuille sportif Hefty d’ESPN – WWD

La longue présentation initiale de Disney était lourde de clips provenant des nombreux réseaux et plates-formes de la société lors d’une présentation qui a duré une heure et 45 minutes.

ABC s’inclinera deux nouveaux drames à l’automne: «Queens», le drame à la une d’Eve sur un ancien groupe de hip-hop des années 90, et la réinvention par Lee Daniel de «The Wonder Years» avec une famille noire en son centre. Il y avait aussi une longue rétrospective «noirâtre» qui a préparé le terrain pour la huitième et dernière saison de la dramatique familiale innovante.

Hulu Originals et le chef d’ABC Entertainment, Craig Erwich, ont évoqué «l’expansion continue du contenu» du service de streaming. À cette fin, Kris Jenner était sur place pour taquiner une docu-série Kardashian-Jenner. Bien qu’elle ne sache rien sur les détails, elle a déclaré qu’ils étaient «ouverts aux intégrations et aux parrainages». Il y avait aussi des clips pour «Pam & Tommy» de Danny Strong, sur le mariage de Pam Anderson et Tommy Lee, et la série limitée «Dopesick», sur le fléau d’Oxycontin, avec Michael Keaton.

Le directeur général de FX, John Landgraf, a vanté les «presque 30 émissions originales» du réseau cette année, y compris la 10e saison finale de «American Horror Story», qui sera diffusée à Halloween, et «American Crime Story». Pendant ce temps, sur National Geographic, Garth Brooks a taquiné la série d’événements «National Parks». Le chef d’ESPN, Burke Magnus, a parlé du jeune public atteint par ESPN + (Peyton Manning a fait une apparition pour vanter une expansion de sa franchise «Peyton’s Places» cet été). Il a également évoqué le catalogue des droits du réseau sportif, notamment Monday Night Football, la NBA, le retour de la LNH (après de nombreuses années sur NBC Sports) et à partir de 2026, le Super Bowl, sur ABC. L’année prochaine, ESPN inclinera le documentaire en six parties «The Captain», sur l’arrêt-court bien-aimé des Yankees de New York Derek Jeter.

Et la responsable des ventes publicitaires, Rita Ferro, a fait un argumentaire passionné aux acheteurs de médias pour qu’ils profitent des opportunités d’inclusion dans toutes les marques de l’entreprise. «Il y a un an la semaine prochaine, le monde s’est arrêté», a déclaré Ferro, faisant référence à la vague de manifestations pour la justice raciale provoquée par le meurtre de George Floyd par le policier de Minneapolis Derek Chauvin.

Fidèle à la tradition, Jimmy Kimmel a clôturé la présentation en brochant son propre réseau. Rattachant le discours de l’entreprise et les sentiments sincères que le public initial vient de rencontrer, il l’a résumé comme «notre nouveau glossaire pour 2021».