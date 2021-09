Disney va de l’avant avec la nouvelle série Percy Jackson ⋆ 10z viral

Rick Riordan, auteur du monumental Percy Jackson & The Olympians, The Heroes of Olympus, The Trials of Apollo, et plusieurs autres séries dérivées de son monde mythologique moderne, ont tenu sa base de fans au courant des développements sur les plans de Disney pour adapter le roman qui a initialement déclenché un classique de niveau intermédiaire engouement – Le voleur de foudre.

Dans un article de blog court mais sympathique, Riordan a écrit : « Les choses avancent » avec l’émission, admettant que « Faire une émission de télévision ou un film, j’en suis venu à apprendre, est infiniment plus compliqué, il n’est donc pas surprenant que cela prenne encore plus de temps [than writing a book], d’autant plus que nous voulons bien faire les choses !

L’auteur a également donné aux fans une sorte de chronologie à laquelle s’attendre à l’avenir:

“La salle des scénaristes de PJOTV travaille sur les contours et les scripts de la première moitié de la première saison, c’est ce dont nous avons besoin pour obtenir l’approbation avant notre “feu vert” officiel. L’espoir est que ceux-ci soient terminés peu de temps après le Nouvel An, mais ce n’est que ma propre estimation. Ce n’est pas une date officielle. En supposant que cela se produise (et je pense que ce sera le cas), les choses devraient commencer à passer en mode de production complète au printemps, y compris le casting, et le tournage pourrait commencer dès l’été 2022. Encore une fois, c’est simplement ma meilleure supposition en ce moment. Vous ne devriez pas prendre cela comme le dernier mot ! Rick Riordan

Riordan dit qu’il se sent optimiste à propos de la série. Louant le travail des scénaristes sur l’adaptation, il a mentionné que “l’écriture de la première saison, qui suit l’intrigue de The Lightning Thief, est esquissée du début à la fin”.

Il y a cependant beaucoup à faire pour apaiser les craintes des fans d’une répétition de l’adaptation cinématographique désastreuse de la 20th Century Fox en 2010. Riordan a souligné son implication étroite dans le processus de pré-production depuis l’annonce de la série en 2020 : “Nous nous rencontrons pendant deux heures presque tous les jours (via Zoom) je suis impliqué dans chaque conversation, chaque brouillon.”

Un peu plus de travail est cependant nécessaire avant que le tournage puisse commencer. Riordan a mentionné la recherche d’artistes conceptuels, de producteurs d’effets visuels, de directeurs de ligne, de casting et d’autres domaines en particulier. Pendant ce temps, Netflix en est aux premiers stades de l’adaptation de sa série dérivée de la mythologie égyptienne Red Pyramid. Le script est terminé et sera bientôt envoyé aux réalisateurs, le casting pourrait donc commencer dans quelques mois seulement.

L’auteur se prépare actuellement pour une visite virtuelle pour promouvoir son dernier livre, Daughters of the Deep. Le roman, le premier livre autonome de Riordan depuis 2004, est un récit de 20 000 lieues sous les mers mettant en vedette de jeunes protagonistes dans des décors fantastiques qu’il est connu pour avoir écrit.