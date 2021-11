Disney+ va fêter son deuxième anniversaire et annonce une surprise avec Les Simpson | Divertissement

Le 12 novembre sera Disney + Day, l’anniversaire de la plateforme, et on sait déjà qu’un court métrage des Simpsons sortira.

Il y a des choses qui ne manquent jamais, comme les Simpsons. Lorsque Disney + a été lancé, l’un de ses principaux attraits était cette série déjà connue de tous qui a été complètement ajoutée à la plateforme, avec plus de 30 saisons, le film et ce qui a suivi.

Dans Disney + il y a les nouveautés de Marvel, Pixar, Star Wars… et Les Simpson, un univers à part entière. Afin de célébrer le deuxième anniversaire depuis que Disney + a commencé son voyage à l’échelle mondiale, le géant du divertissement a annoncé le lancement, entre autres, d’un court métrage de la famille la plus connue du monde de l’animation.

Les Simpsons sur Plusniversary, c’est ainsi que s’intitulera ce court métrage d’animation, qui sortira le 12 novembre pour les abonnés.

Comme expliqué dans ComicBook, dans le court métrage Les Simpson organiseront une soirée à laquelle tout le monde sera invité, sauf Homer Simpson. Mais peut-être que l’une des grandes surprises réside dans les camées qui sont si bien utilisés dans la série.

Ce sera le troisième court métrage basé sur Les Simpson à sortir sur Disney + après Maggie Simpson dans : The Force Awakens From Its Nap (Maggie Simpson dans : The Force se réveille de sa sieste) et The Good, The Bart and The Loki ( Le bon, le méchant et le Loki).

Il n’est pas trop étonnant que Les Simpsons aient l’habitude de fêter ce deuxième anniversaire, au final c’est une certitude qu’il a déjà atteint les 700 épisodes en plus de 33 saisons. Bien qu’il s’agisse d’une formule bien connue après plusieurs décennies, ne finit pas par décliner en termes d’attention publique.

Quoi qu’il en soit, étant l’anniversaire de la plate-forme, Nous ne pouvons pas exclure que d’autres nouvelles seront annoncées pour la date. Chez Disney +, ils continuent d’essayer de gagner des abonnés et toute raison est bonne pour les surprises.