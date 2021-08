Disney veut que l’affaire Scarlett Johansson soit arbitrée ⋆ .

La bataille juridique de Scarlett Johansson avec Walt Disney Co. a pris de l’ampleur.

Vendredi, l’avocat principal de Disney, Daniel Petrocelli, a déposé une requête devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles visant à faire trancher le procès pour rupture de contrat de plus de 50 millions de dollars dans le cadre d’une procédure d’arbitrage privé plutôt que par un jury californien.

L’équipe juridique de Johansson a exigé que le litige soit tranché par un jury en audience publique.

Johansson allègue qu’elle a été privée d’indemnisation parce que Disney a vendu le film Marvel “Black Widow” sur son service de streaming, Disney +, alors que le film était encore en salles. Marvel et Johansson ont convenu il y a quatre ans que sa rémunération serait basée sur les ventes de billets de théâtre. L’actrice et son équipe juridique ont fait valoir que la sortie simultanée de “Black Widow” sur Disney + a diminué les recettes au box-office pour le film d’action.

Son cas est devenu une poudrière dans les tensions à Hollywood alors que les entreprises de médias se démènent pour ajuster leurs modèles commerciaux vieux de plusieurs décennies pour refléter les réalités de la pandémie de COVID-19 et du streaming.

Les studios, les services de streaming et les agences de talent sont aux prises avec des problèmes importants : comment les stars et les cinéastes devraient-ils être payés pour les films et les émissions de télévision maintenant que le modèle économique passe rapidement d’un modèle basé sur les cotes d’écoute au box-office et à la télévision à un modèle dépendant des abonnements en ligne ? Qu’est-ce qu’une juste rémunération pour les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs et les producteurs lorsque les sociétés de médias, y compris Disney, contrôlent à la fois la production et la distribution de leur contenu ?

Pour compliquer les choses, les données d’audience en streaming sont généralement gardées secrètes, ce qui rend difficile l’évaluation de la rentabilité d’un film ou d’une émission de télévision. Les entreprises trouvent également d’autres moyens de générer de la valeur pour leur contenu, notamment la vente d’abonnements.

Le différend Johansson contre Disney est devenu particulièrement controversé.

“Après avoir initialement répondu à ce litige par une attaque misogyne contre Scarlett Johansson, Disney essaie maintenant, comme on pouvait s’y attendre, de cacher son inconduite dans un arbitrage confidentiel”, a rétorqué samedi l’avocat de l’actrice, John V. Berlinski, dans un communiqué. à la demande d’arbitrage de Disney. « Pourquoi Disney a-t-il si peur de plaider cette affaire en public ? »

Le chef du contentieux de Disney, Petrocelli, a déclaré dans un communiqué : « Nous demandons simplement au tribunal de faire respecter le contrat des parties exigeant l’arbitrage de tous les différends.

Dans des documents judiciaires, l’équipe juridique de Disney a écrit que Johansson et son cabinet, Periwinkle Entertainment Inc., avaient précédemment convenu que les réclamations liées à la représentation de Natasha Romanova par Johansson dans “Black Widow” “seraient soumises à un arbitrage confidentiel et contraignant à New York”.

Mais l’équipe de Johansson fait valoir que c’est la société mère Disney – et non sa filiale Marvel – qui a finalement décidé de sortir simultanément le film sur Disney +, et c’est donc Disney – et non Marvel – qui a violé l’accord. Ses avocats soutiennent que le procès de Johansson vise à juste titre Disney et qu’il n’y a donc pas de mandat d’arbitrage.

Les avocats de Disney ont qualifié la délimitation des responsabilités de l’équipe de Johansson de « sens du jeu ».

Johansson et Marvel ont conclu le contrat de travail de mai 2017 bien avant que les craintes concernant la propagation du COVID-19 n’entraînent la fermeture de cinémas et un retard dans la sortie du film. Les papiers du tribunal de Disney indiquaient que “Marvel était obligé de payer une indemnité fixe à Johansson, que la photo ait été publiée ou comment elle s’est déroulée au box-office”.

Dans le contrat de mai 2017, les deux parties ont également convenu que “Johansson pourrait potentiellement gagner une compensation supplémentaire si l’image était publiée et atteignait certains seuils au box-office”. Comparé aux performances au box-office d’autres films Marvel avant la pandémie, Johansson aurait pu gagner au moins 50 millions de dollars en compensation, ont déclaré des personnes bien informées.

Une question clé entourant le procès de Johansson est de savoir si le géant du divertissement Burbank a rempli ses obligations contractuelles de donner à “Black Widow” une large sortie en salles. Disney a déclaré que le contrat prévoyait la sortie du film sur “pas moins de 1 500 écrans”.

Disney soutient que sa distribution de « Black Widow » a plus que satisfait son accord.

“Marvel a tenu sa promesse”, a écrit l’équipe de Disney dans sa requête en justice. “Après avoir décalé à plusieurs reprises la date de sortie originale de mai 2020 – y compris à la demande de Johansson – la photo a finalement fait ses débuts le 9 juillet 2021 sur plus de 30 000 écrans.”

Dans une interview plus tôt ce mois-ci, l’éminent avocat du divertissement Jeffrey Finkelstein a déclaré que le procès de Johansson avait mis en évidence comment les services de streaming avaient bouleversé l’économie de l’entreprise.

« Les règles changent depuis des années. Ce que nous voyons, c’est une accélération due à la pandémie », a déclaré Finkelstein, associé du cabinet d’avocats de Los Angeles Del, Shaw, Moonves, Tanaka, Finkelstein, Lezcano, qui représente le talent.

“Ces changements se produisaient déjà, mais peut-être sur une chronologie un peu plus lente, mais du côté des talents, la chronologie était déjà trop rapide”, a déclaré Finkelstein.

Il a déclaré qu’il serait difficile de déterminer à quel point la décision de Disney d’offrir “Black Widow” sur Disney + a réduit les ventes de billets, en particulier lorsque certains cinéphiles hésitent à aller au cinéma en raison de l’augmentation des infections à coronavirus dues à la variante Delta. Mais, a ajouté Finkelstein, il était raisonnable de conclure que les ventes avaient été « quelque peu réduites par la sortie jour et date » sur Disney +.

La question de l’arbitrage devrait être tranchée après une audience le 15 octobre.

Disney “sait que les promesses de Marvel de donner à Black Widow une sortie en salles typique” comme ses autres films “avaient tout à voir avec la garantie que Disney ne cannibaliserait pas les recettes au box-office afin d’augmenter les abonnements Disney +”, a déclaré l’avocat de Johansson, Berlinski, dans sa déclaration. « Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé – et nous sommes impatients de présenter les preuves accablantes qui le prouvent. »

Les deux parties se sont déjà affrontées dans le cadre d’une procédure d’arbitrage.

Auparavant, Berlinski représentait les stars et les producteurs de la série télévisée «Bones» dans un différend historique sur la participation aux bénéfices avec 20th Century Fox Television, désormais propriété de Disney. Les litiges ont commencé en 2015 lorsque les stars de la série Emily Deschanel et David Boreanaz, ainsi que le producteur exécutif Barry Josephson et la scénariste Kathy Reichs, ont poursuivi Fox, accusant le studio de télévision de les avoir escroqués de millions de dollars de paiements.

L’arbitre Peter Lichtman a stupéfié le secteur de la télévision en 2019 en giflant Fox avec un jugement de 178,7 millions de dollars.

Le prix « Bones » était l’un des plus importants du genre et a mis en évidence les pratiques comptables des grands studios et leur capacité à court-circuiter les talents. Le studio Fox appartenant à Disney a fait appel et les deux parties ont finalement résolu leurs différends dans un règlement confidentiel.

