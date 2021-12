Disney veut rebondir après le film Smash de son dernier film de super-héros : Eternals sur Disney Plus en janvier | Divertissement

Dans quelques jours, vous pourrez profiter du film de super-héros Eternals sur votre Disney plus, très proche de sa précédente première en salles le 5 novembre.

Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, aller au cinéma n’a plus été comme avant, et de nombreuses personnes ont cessé d’aller dans ces salles de peur d’être entourées d’étrangers en regardant le film, ce qui a multiplié les abonnements à différents services tels que Netflix, HBO Max ou Disney plus, chacun avec une stratégie de premières différente.

Bien que Disney plus ait commencé par facturer un petit supplément pour les films sortis pratiquement en même temps dans les salles et sa plate-forme, il semble maintenant qu’ils aient adopté une stratégie commerciale très similaire à HBO Max, où les utilisateurs abonnés pourront voir le film sort quelques mois après sa sortie sur grand écran.

Et l’un des derniers films de super-héros de Disney, Eternals, même s’il n’était pas mal au box-office, c’est jusqu’à présent l’un des films les moins bien notés par la communauté des utilisateurs et la presse spécialisée sur l’univers Marvel, et peut-être pour se remettre de cette bosse, est à quelques jours de la première sur Disney plus.

Alors enfin, Eternals arrive sur Disney plus au 12 janvier 2022, et surtout, vous n’aurez à payer aucun supplément pour en profiter, soyez simplement un utilisateur abonné sur cette plateforme de streaming.

D’autre part, Eternals sera également disponible en IMAX Avec lequel vous pouvez également en profiter dans ce format et qu’il a été presque un habitué de ce service de diffusion Disney.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Eternals est le troisième long métrage de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel après Black Widow et Shang-Chi et la légende des dix anneaux et bien qu’il n’ait pas reçu de critiques très favorables, il est assez amusant à regarder, et dans quelques semaines à Disney plus aussi.

Le film est réalisé par Chloé Zhao (The Rider) et a un casting de premier ordre, composé d’Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Salma Hayek (Ajax), Brian Tyree Henry ( Phastos ), Lauren Ridloff (Macary), Lia McHugh (Sprite) et Don Lee (Gilgamesh).