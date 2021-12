Disney + vient d’ajouter un autre film 2021 peu de temps après sa sortie en salles

Disney + vient d’ajouter une autre sortie en salles 2021 de haute qualité à son catalogue. Après avoir déjà vanté des titres Disney comme Cruella, Jungle Cruise et Black Widow, le service vient d’ajouter Ron’s Gone Wrong, le conte animé d’un jeune garçon (Jack Dylan Grazer) et de son ami robot (Zach Galifianakis). La vidéo provient de 20th Century Studios et de Locksmith Animation, ce qui signifie qu’il s’agit d’un premier titre pour Disney, ce qui signifie qu’elle a trouvé la maison de streaming parfaite dans Disney +

Ron’s Gone Wrong est réalisé par Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, avec Smith et Peter Baynham en tant que co-scénaristes. Le film (produit par Julie Lockhart et Lara Breay) est « Certified Fresh » sur Rotten Tomatoes avec un score de 80%. Le score d’audience est encore meilleur, avec une note de 94% des téléspectateurs. Le casting est également empilé. En plus de Galifianakis et Grazer dans les rôles principaux, le casting de soutien comprend Olivia Colman, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney, Kylie Cantrall, Ricardo Hurtado, Marcus Scribner et Thomas Barbusca.

« Ce que le long métrage d’animation manque d’imagination audacieuse, il le compense par une bonne humeur attachante, une critique culturelle réfléchie et un sacré robot mignon », écrit Angie Han du Hollywood Reporter. Petrana Radulovic de Polygon écrit : » Ron’s Gone Wrong pourrait être un film sur les dangers des médias sociaux, mais cela fonctionne mieux comme un film sur la reconnaissance que l’amitié nécessite du travail, peu importe si la connexion s’épanouit via un appareil de haute technologie, ou l’ancien -façon façonnée, en personne. »

Les lecteurs de PopCulture.com se souviendront de ce film du clip exclusif que nous avons créé autour de sa sortie vidéo personnelle. Nous avons créé un long métrage spécial qui montrait Galifianakis, 52 ans, essayant de se lier un peu avec Grazer, 18 ans, tout en étant interviewé. Le comédien essaie même de prétendre qu’il « déchire depuis des années », un peu comme sa co-star du skateboard.

Vous pouvez diffuser Ron’s Gone Wrong dès maintenant sur Disney +. Si vous souhaitez acheter une copie, consultez votre revendeur de choix pour les options numériques, Blu-ray et DVD.