Disney + vient d’ajouter un film à succès de Bill Murray

Fin juillet, Disney+ a ajouté un certain nombre de titres à son service. L’une de ces sélections comprenait le film de 2004 Garfield. Le film, qui était un mélange d’action en direct et d’animation, a vu Bill Murray exprimer le personnage emblématique. Le service de streaming a ajouté Garfield le 30 juillet.

Sur le site officiel de Disney +, ils ont annoncé que Garfield serait disponible en streaming le 30 juillet. Le film, sorti en 2004, était une action en direct. Mais Murray a exprimé le personnage principal, qui a été rendu numériquement pour le film. En plus de Murray, le casting comprend Jennifer Love Hewitt, Breckin Meyer et Stephen Tobolowsky. L’intrigue tourne autour de la façon dont le personnage de Meyer, Jon, adopte un chien nommé Odie afin d’impressionner la vétérinaire Liz, interprétée par Hewitt. Cependant, Garfield n’apprécie pas le nouveau membre de la famille. Pendant le film, Garfield enferme Odie hors de la maison. Le chien s’enfuit par la suite et se fait faire une sieste, ce qui conduit Garfield à partir en mission pour le sauver. Garfield a été écrit par Joel Cohen et Alec Sokolow et réalisé par Peter Hewitt.

Des années après que Murray ait exprimé le personnage principal de Garfield, il a raconté comment il avait initialement rejoint le projet. En 2014, l’acteur a participé à une conversation avec des fans sur Reddit, par Insider. Murray a raconté comment il avait rejoint Garfield, notant qu’il avait accepté d’exprimer le personnage principal après avoir mélangé Cohen, qui a écrit Garfield, et le scénariste-réalisateur Joel Coen, qui a travaillé sur des projets comme Burn After Reading et Fargo.

“J’ai eu une expérience hilarante avec Garfield. Je n’en ai lu que quelques pages et je voulais en quelque sorte faire un film d’animation, parce que j’avais regardé le scénario et qu’il était écrit “Joel Cohen” dessus”, se souvient Murray. “Et je ne pensais pas clairement, mais ça s’écrivait Cohen, pas Coen.” La star de Lost in Translation a poursuivi en disant qu’il était un fan du travail des frères Coen et pensait que Joel, en particulier, était un “merveilleux esprit comique”. Murray a également déclaré que le processus de tournage n’était pas des plus faciles, car il a enregistré ses lignes après le tournage des images en direct. À un moment donné, il a exprimé ses inquiétudes concernant le scénario du film, et le “Joel Cohen mal orthographié” était là pour l’entendre. En fin de compte, cela a fonctionné, mais Murray a ajouté: “Et nous avons réussi à le réparer, en quelque sorte. Ce fut un grand succès financier. Et j’ai dit:” Promets-moi juste, tu ne feras plus jamais ça. ” Que vous ne filmerez jamais les images sans me le dire.”