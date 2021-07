Disney vient d’augmenter le prix d’ESPN+ pour la deuxième fois en 2021

in

Disney donne à ESPN + sa deuxième augmentation de prix de 2021. À partir du 13 août, Disney augmentera le prix des abonnements à 6,99 $ par mois et à 69,99 $ par an. En janvier dernier, Disney a augmenté le prix annuel de 49,99 $ à 59,99 $, et en août dernier, Disney a augmenté le forfait mensuel de 4,99 $ à 5,99 $. En d’autres termes, il s’agit de la troisième hausse des prix au cours des 12 derniers mois.

Ce sera certainement une évolution décevante pour les fans de sport avec des abonnements ESPN +, mais il y a une lueur d’espoir. Le forfait Disney (qui comprend des abonnements à Disney +, Hulu et ESPN +) ne coûte toujours que 13,99 $ par mois. L’achat d’un abonnement à chaque service séparément coûtera près de 21 $ par mois après la hausse des prix en août. Les économies sont suffisamment substantielles pour que certains abonnés envisagent d’acheter l’ensemble du forfait plutôt que de choisir.

Raisons de la dernière hausse des prix ESPN+

Comme le rapporte Variety, ESPN avait un certain nombre d’explications à l’augmentation du prix. ESPN a récemment conclu un accord avec la LNH qui verra 75 matchs de hockey diffusés exclusivement sur ESPN +. Le réseau a également conclu un pacte de 12 ans avec le All England Lawn Tennis Club (AELTC) pour mettre le tournoi de tennis de Wimbledon à son service. ESPN+ sera le seul service avec des rediffusions complètes pour tous les matchs.

ESPN + sera le foyer en anglais et en espagnol de la Liga aux États-Unis jusqu’en 2029. Des centaines de matchs de football en direct seront diffusés exclusivement sur le service. Et à partir de l’année prochaine, ESPN + accueillera le PGA Tour Live, avec une couverture de dizaines de tournois de golf.

Comme le service continue de se développer, le prix va augmenter. En attendant, Disney espère sans aucun doute pousser le plus d’abonnés possible au forfait. Hulu propose également un service de télévision en direct, et si vous préférez, vous pouvez inclure la télévision en direct dans le forfait Disney pour 72,99 $ par mois.

