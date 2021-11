Disney+ vient de renouveler l’une de ses émissions les plus appréciées

Disney + est au milieu de plusieurs sorties passionnantes, telles que le documentaire des Beatles Get Back and Hawkeye (qui raconte la prochaine aventure de Clint Barton de Jeremy Renner). Avant longtemps, un autre original de Disney + se joindra au plaisir et publiera de nouveaux épisodes. Tel que rapporté par CBR, le service de streaming a commandé une deuxième saison de The Wonderful World of Mickey Mouse.

La saison 1 était un titre original bien reçu pour Disney + et se composait de 20 épisodes (courts métrages). La saison 2 sera plus courte en nombre d’épisodes mais comportera des versements plus longs. Ce sera sur le thème des saisons (comme en hiver, au printemps, en été et en automne), et ne diffusera donc que quatre épisodes. Cependant, ces versements sont décrits comme « de longue durée ». Aucune date de sortie exacte n’est fixée, mais l’hiver 2020 est la fenêtre d’arrivée du contenu.

CBR a discuté avec Paul Rudish, producteur exécutif/directeur superviseur de l’émission, de la décision de changer le format typique, qui remonte à son prédécesseur, l’émission Mickey Mouse de Disney Channel. C’était simplement un désir de changer les choses mélangé à la tendance de Disney + à publier des listes de contenu tous les trimestres.

« Eh bien, nous avions fait notre première saison de The Wonderful World of Mickey Mouse pour Disney+, qui est disponible maintenant. Quand ils ont voulu faire une deuxième saison, [Disney] Je me suis demandé s’il y avait un moyen de faire tourner ça », a déclaré Rudish. « Ils avaient l’impression que nous avons maintenant une énorme bibliothèque de courts métrages et [wondered] s’il y avait un moyen de faire quelque chose qu’ils pourraient afficher, ou montrer du doigt et dire : « C’est quelque chose de différent ? » Ils ont parlé des spéciaux des fêtes que nous avions fait auparavant, les spéciaux d’Halloween et de Noël. Ils parlaient un peu d’idées de programmation et d’autres trucs. Ils m’ont dit : ‘Nous diffusons généralement les choses dans les quatre quarts. Nous aimons avoir ces quatre quadrants tout au long de l’année. Nous aimerions faire quelque chose autour duquel nous pourrions agiter un drapeau.

« Plutôt que de simplement jeter une collection de shorts et de dire ‘Hé, tout le monde, allez regarder dans le seau de shorts’, ils voulaient avoir quelque chose qu’ils pourraient spécifiquement annoncer. Quelque chose qu’ils pourraient dire, ‘Hé, préparez-vous pour la diffusion de ce nouvelle chose.’ J’ai littéralement pensé, eh bien, ils ont leurs quatre quadrants, leurs quatre saisons. Qu’en est-il des quatre saisons ? Cela n’a pas l’air si intelligent, mais j’ai pensé aux spéciaux des fêtes, et au lieu de faire des vacances spécifiquement, nous Je pensais que les quatre saisons nous donnaient un joli cadre thématique autour duquel nous pourrions construire des histoires.

« Pour voir quelle est la magie de l’hiver, quel est le plaisir du printemps, et ainsi de suite… Je me suis littéralement penché là-dessus. C’était cool que cette fois, ils n’aient pas vraiment le format défini qu’ils voulaient que nous suivions. C’était à nous de présenter ce que nous pensions vouloir faire. Et donc chacun des quatre spéciaux saisonniers est tous des constructions légèrement différentes et différents types de narration… C’était vraiment amusant de pouvoir explorer différents formats de narration et essayez différentes choses que nous n’avons pas vraiment faites avec les courts métrages de sept minutes. »

Le monde merveilleux de Mickey Mouse Saison 1 est actuellement en streaming sur Disney+, tout comme Mickey Mouse. Il y a aussi deux émissions spéciales pour les fêtes à regarder : L’histoire la plus effrayante de tous les temps : A Mickey Mouse Halloween Spooktacular ! et Duck the Halls: A Mickey Mouse Christmas Special.