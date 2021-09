Disney vient-il de révéler quand “Avengers 5” sortira ?

Après de nombreuses spéculations sur le sort d’Eternals, Disney a annoncé vendredi que l’énorme film MCU bénéficiera d’un lancement exclusif en salles. Il en va de même pour tous ses films non Marvel. Mais en plus de cela, Disney a également révélé les dates de sortie de quatre films MCU 2024 qui n’ont pas encore été annoncés. Si quelqu’un compte – et nous le sommes certainement – ​​nous avons maintenant pas moins de sept dates de première du projet Untitled Marvel Studios pour 2023 et 2024. Considérant que Marvel est presque un an dans ses histoires MCU Phase 4, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si une de ces sept dates est le très attendu film crossover Avengers 5 que nous attendons tous.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le film Avengers 5 est déjà en développement

Le patron de Marvel, Kevin Feige, a déclaré il y a quelques semaines qu’un Avengers 5 était déjà en préparation. Sorte de. Il ne s’est pas engagé sur une date de sortie ni n’a révélé de détails à ce sujet. Mais l’exécutif de haut rang de Disney a confirmé que le film Avengers 5 arrivait finalement.

“Je pense que nous voulons qu’il y ait un laps de temps raisonnable à partir de la fin du jeu pour commencer une nouvelle saga, qui est déjà en cours et déjà commencée”, a déclaré Feige dans une interview. “Et puis vous avez besoin de temps, comme vous l’avez fait dans la phase 1, pour construire cette saga avant de commencer à rassembler tout le monde.”

Les remarques de Feige ne sont pas surprenantes. Nous avons expliqué pourquoi maintes et maintes fois. Marvel a besoin de temps pour présenter de nouveaux Avengers ainsi que de grands méchants qui les défieront. Marvel a passé plus d’une décennie à se préparer à la finale de Endgame, nous devrions donc nous attendre à un chemin similaire pour les nouveaux films Avengers.

Nous avons obtenu quatre titres Avengers dans les phases précédentes du MCU. Mais les nouveaux plans de Marvel sont plus ambitieux, car la société peut désormais introduire des équipes de super-héros supplémentaires. X-Men et Fantastic Four viennent de l’univers Fox, tout comme Deadpool.

Plus de deux ans se sont écoulés depuis Avengers: Fin de partie est entré dans l’histoire du box-office. Mais cela ne signifie pas qu’un film Avengers 5 est attendu. Après tout, 2020 a été une année sans nouvelles histoires Marvel. La pandémie a forcé Disney à retarder les sorties de films et la production de plusieurs titres a été suspendue pendant les blocages.

Dates de sortie de Disney pour les nouveaux films de 2024

Avec un an de retard sur la phase 4 du MCU, Marvel n’est soumis à aucune pression pour annoncer de nouveaux titres MCU. Cela signifie également que nous avons beaucoup de chemin à parcourir avant de rêver de voir une équipe Avengers 5. Et lorsque la suite Endgame sera lancée, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’elle soit aussi grande que son prédécesseur. Au contraire, Avengers 5 sera un redémarrage de l’équipe des Avengers plutôt qu’une histoire épique comme Fin du jeu.

Quant à Disney, la société géante n’a pas à révéler de secrets lors de la planification de ses sorties Marvel. Et les dates du film MCU fixées par Disney pour 2024 ont certainement du sens, compte tenu du calendrier de sortie de Marvel.

Voici les dates de sortie pour 2023, que Marvel a mises à jour il y a quelques mois :

17 février : Ant-Man and the Wasp : Quantumania 5 mai : Guardians of the Galaxy Vol. 3 28 juillet : MERVEILLE SANS TITRE 6 octobre : MERVEILLE SANS TITRE 10 novembre : MERVEILLE SANS TITRE

La liste de 2024 et les rumeurs de films Marvel

Les rumeurs disent que Fantastic Four sortira à cette date du 28 juillet, Deadpool 3 pouvant arriver le 10 novembre. Il n’y a pas de titre attaché au film du 6 octobre. Et cette date a été reculée de près d’un an. Initialement, Disney avait prévu cinq versions de MCU pour 2022.

Cela nous amène à la liste 2024 des films MCU :

16 février : UNTITLED MARVEL 3 mai : UNTITLED MARVEL 26 juillet : UNTITLED MARVEL 8 novembre : UNTITLED MARVEL

Marvel pourrait toujours révéler ses listes de 2023 et 2024 lors du prochain événement de la Journée des investisseurs de Disney, mais ce n’est que de la spéculation. Outre Avengers 5, Marvel a de nombreux autres projets de films passionnants en préparation. Certains d’entre eux, comme le redémarrage de Blade, ont été annoncés en juillet 2019. C’est à ce moment-là que Feige a également déclaré que des projets mutants étaient en cours. Plus récemment, des rapports ont indiqué qu’Anthony Mackie avait conclu un accord pour apparaître dans Captain America 4.

Pendant ce temps, la supposition de Ryan Reynolds sur les titres 2024 est aussi bonne que n’importe qui :