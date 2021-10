Disney Week se termine par une double élimination choquante

La semaine Disney Danse avec les stars s’est poursuivie mardi soir. Malheureusement, la magie de Disney s’est épuisée pour deux des célébrités à la fin de l’épisode, alors que l’animatrice Tyra Banks a annoncé qu’il y aurait une double élimination. Banks a d’abord partagé que le couple qui aurait reçu le moins de votes serait éliminé immédiatement, révélant que Brian Austin Green et Sharna Burgess avaient obtenu la botte.

Ensuite, c’était entre Matt James et son partenaire, Lindsay Arnold, et Kenya Moore et son partenaire, Brandon Armstrong. Les juges devaient partager qui ils aimeraient sauver. Bruno Tonioli et Carrie Ann Inaba ont voté pour sauver James. Derek Hough a voté pour sauver Moore, ce qui signifiait que Len Goodman était le vote décisif. Il a sauvé Moore, ce qui signifie que James et Arnold ont été renvoyés chez eux.

La star de Cobra Kai, Martin Kove, qui était en partenariat avec Britt Stewart, a été la première célébrité éliminée de cette saison. La semaine suivante, la star de Bling Empire Christine Chiu et son partenaire, Pasha Pashkov, ont été éliminés. Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles l’un des candidats serait révélé à la fin de la soirée Disney Heroes, Banks a surpris à la fois les célébrités et les téléspectateurs en partageant qu’ils seraient tous en mesure de présenter leurs routines crapuleuses l’épisode suivant.

Chose intéressante, avant les nouveaux épisodes DWTS de cette semaine, certains comptes centrés sur Bravo ont dit que Moore partirait. Le 29 septembre, TMZ a rapporté que Bravo faisait choisir à la star de télé-réalité entre RHOA et DWTS. La publication a rapporté que des mois avant que Moore ne s’engage pour la saison 30 de DWTS, elle avait lancé l’idée devant la société de production derrière RHOA et ils n’avaient aucun problème à ce qu’elle fasse la série. Cependant, lorsqu’elle a signé, Bravo serait venu voir Moore pour lui demander de choisir RHOA ou DWTS.

Bravo aurait accepté de laisser Moore faire le spectacle à condition que son temps de tournage ne soit pas relaté lors de la prochaine saison de RHOA. Elle retournerait directement à Atlanta pour filmer la nouvelle saison de la série Bravo. Compte tenu de cet ultimatum supposé, certains ont depuis spéculé que Moore a conclu une sorte de « accord » avec les producteurs de DWTS pour avoir une sortie anticipée afin qu’elle puisse retourner à Atlanta pour filmer RHOA. Bien sûr, ce n’était que de la spéculation et, finalement, cela ne s’est pas réalisé car Moore a été sauvé de l’élimination.

Le casting de la saison 30 comprend Brian Austin Green, Suni Lee, Matt James, Melora Hardin, Olivia Jade Giannulli et JoJo Siwa. Cette saison voit également le retour de Len Goodman dans la salle de bal. Goodman a été contraint de manquer ses fonctions de juge pour la saison 29 en raison de COVID-19, car il était basé au Royaume-Uni. Le panel complet comprend Goodman, Derek Hough, Carrie Ann Inaba et Bruno Tonioli.