Disney World a de grands projets pour son 50e anniversaire, mais un parc semble être laissé de côté

Le 1er octobre 2021, Walt Disney World fêtera son 50e anniversaire. Jusqu’à récemment, on ne savait pas à quel point le complexe pourrait organiser une fête. Mais avec l’annonce récente du retour des feux d’artifice à Magic Kingdom et Epcot, il a commencé à sembler que les choses pourraient vraiment être “normales” d’ici octobre, et maintenant Walt Disney World a officiellement confirmé de nouvelles célébrations du 50e anniversaire sous la forme de deux nouveaux feux d’artifice et un spectacle de jour également. Ce sont trois nouveaux spectacles dans trois des parcs, pour une raison quelconque, les studios Hollywood de Disney semblent être laissés de côté, du moins pour le moment.