Disney World a retiré un personnage controversé de Splash Mountain de sa place dans Magic Kingdom

Les statues du 50e anniversaire seront exposées pendant 18 mois puisque c’est la durée de l’événement. On ne sait pas si Splash Mountain fera l’objet d’une mise à jour au cours de cette période. Magic Kingdom ne souhaite peut-être pas voir une attraction majeure fermer lors d’un tel événement, mais il semblerait probable que même s’il attend un an et demi, la mise à jour commencera peu de temps après. Les statues du 50e anniversaire peuvent rester après la fin de l’événement, mais si elles sont supprimées, il y a de fortes chances que l’espace soit occupé par quelque chose de nouveau.