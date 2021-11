Disney World arrive sur Minecraft

Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de Walt Disney World, Disney sort un énorme DLC Minecraft qui permettra aux joueurs d’explorer une version virtuelle du parc à thème de Floride. Le pack comprend une carte qui recrée le royaume magique de Disney World, avec des rencontres et des salutations de personnages, des skins de joueurs et même une version virtuelle du feu d’artifice emblématique du parc.

La carte recrée de nombreuses attractions populaires du parc, notamment Big Thunder Mountain Railroad, Haunted Mansion, Space Mountain, Jungle Cruise et Pirates of the Carribean, ce qui en fait une proposition tentante pour les fans de Disney World qui ont été tenus à l’écart du monde réel. parc en raison de la pandémie.

Le pack DLC comprend 29 personnages Disney et Pixar que les joueurs peuvent rencontrer et saluer, ainsi que 25 skins différents sur le thème de Disney pour que les joueurs puissent s’habiller, ainsi que des objets de créateurs de personnages tels que les oreilles emblématiques de Mickey et Minnie Mouse.

Le pack DLC est disponible sur le Minecraft Marketplace pour 1340 Minecoins, ce qui vaut un peu moins de 10 $. Le DLC peut être téléchargé en accédant au Marketplace sur la plate-forme que vous utilisez pour jouer à Minecraft.

