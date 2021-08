Disney World clôture un ajout de haut niveau qui a ressenti l’effet d’une pandémie

Walt Disney World est fait avec l’expérience NBA. L’attraction très médiatisée qui a ouvert ses portes dans le quartier commerçant de Disney Springs en août 2019 ne rouvrira pas après sa fermeture pendant la pandémie de coronavirus. La NBA Experience était un tout nouveau bâtiment qui a remplacé l’arcade géante DisneyQuest, qui a elle-même fermé ses portes en juillet 2017 et a été démolie.

Le journaliste du parc à thème Scott Gustin a confirmé que la NBA Experience ne rouvrira pas et sera “fermée définitivement” lundi. “Disney dit que cela n’aura pas d’impact sur leurs autres partenariats avec la NBA ou leurs relations commerciales avec le Orlando Magic”, a déclaré Gustin. “Disney partagera une mise à jour sur l’avenir de l’emplacement NBA Experience à une date ultérieure.” La NBA et Disney sont parvenus à une “décision mutuelle” de fermer l’attraction, et les employés de Disney Springs ont reçu un e-mail concernant la fermeture lundi.

RUPTURE: L’expérience NBA à Disney Springs à Walt Disney World ne rouvrira pas et est définitivement fermée. pic.twitter.com/c4fZOXNHMh – Scott Gustin (@ScottGustin) 16 août 2021

Le NBA Experienced a ouvert ses portes le 12 août 2019. Il était situé dans la région de Disney Springs West Side et construit sur le terrain où se trouvait autrefois DisneyQuest. L’attraction comprenait des jeux et des activités de basket-ball et le restaurant City Works. L’extérieur du bâtiment était doté d’un écran géant incurvé diffusant les meilleurs moments de la NBA et d’autres vidéos. C’était juste à côté du théâtre du Cirque du Soleil, qui lui-même est resté fermé pendant la pandémie. En octobre 2020, tous les acteurs de NBA Experience faisaient partie des 28 000 licenciés en raison de la pandémie, a rapporté WDW News Today à l’époque.

L’attraction n’a jamais été populaire pendant sa brève opération. Dans son examen, WDW News Today a noté qu’il en coûtait 35 $ pour obtenir l’expérience complète, qui semblait viser directement les purs et durs de la NBA et non le grand public. “Je ne pense vraiment pas que le fan de sport en général appréciera cela. C’est tellement spécifique à tout ce qui concerne le basket-ball que je pense qu’ils ont rendu leur démographie trop petite, et quand vous combinez cela avec les expériences paresseuses et mal organisées, celui-ci est un énorme échec dans mon livre”, lit-on dans la critique du site.

DisneyQuest a duré beaucoup plus longtemps. Cela faisait partie d’un plan Disney ambitieux visant à ouvrir des salles de jeux sur le thème de Disney qui présentaient des attractions inspirées des manèges des parcs à thème Disney. La société souhaitait ouvrir de nombreux sites DisneyQuest à travers le pays pour les fans qui ne pouvaient pas se rendre dans les parcs à thème. Cependant, seuls deux ont ouvert, un à Chicago et un dans ce qui s’appelle maintenant Disney Springs. Alors que celui de Chicago a fermé en 2001, celui de Disney Springs est resté ouvert jusqu’en 2017 après des années de négligence et n’a jamais été mis à jour. Le bâtiment DisneyQuest a été complètement démoli pour la NBA Experience.