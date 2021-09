Disney World entame la démolition de son parc à thème le plus controversé

Une autre partie de l’histoire de Walt Disney World est menacée d’extinction cette semaine, à l’aube du 50e anniversaire du complexe, le 1er octobre. Primeval Whirl, l’un des manèges les plus fades du parc à thème Disney’s Animal Kingdom, est en train d’être démonté. Le manège est fermé depuis plus d’un an et Disney a demandé un permis de “construction générale” sur le site en août.

Primeval Whirl a ouvert ses portes à Animal Kingdom en mars 2002 dans la zone DinoLand USA du parc. Alors que le reste d’Animal Kingdom est détaillé et très thématique, DinoLand USA a le sentiment d’une zone de carnaval ou d’une attraction en bord de route. Primeval Whirl était le principal manège de la région, une montagne russe sur le thème du voyage dans le temps. Les cavaliers remonteraient dans le temps jusqu’au moment où les dinosaures se sont éteints et ont dû distancer le météore qui les a tous tués. Contrairement au manège sombre des dinosaures à proximité, Primeval Whirl était complètement à l’extérieur, il était donc un peu difficile de ressentir l’histoire sous le chaud soleil de Floride.

Disney World a lentement commencé à éliminer progressivement le trajet. En 2019, le manège est passé à un fonctionnement saisonnier. En juillet 2020, Walt Disney World News Today a remarqué que le manège avait été supprimé des cartes d’Animal Kingdom, même s’il était toujours debout. Plus tard, Disney a confirmé qu’il ne rouvrirait pas, mais le manège a continué à être abandonné pendant un an. En août, Disney a déposé un nouveau permis de construction pour la zone. Des murs de construction ont été récemment érigés autour du manège. Vendredi, WDW News Today a publié des photos du début de la construction. La chaîne utilisée pour tirer les voitures jusqu’à la première colline d’ascenseur était détachée des rails et reposait sur la passerelle. De grandes pièces de décor ont également été supprimées, bien que quelques-unes des arcades au-dessus des pistes soient toujours là.

On ne sait pas ce que Disney prévoit de faire avec la zone où se trouve actuellement Primeval Whirl. DinoLand USA a duré beaucoup plus longtemps que prévu, donc les fans spéculent toujours sur son avenir. Il y avait des théories selon lesquelles quelque chose pourrait arriver après que Disney ait déclaré Finding Nemo: The Musical était en train d’être fermé car il est joué au Theater of the Wild voisin. Cependant, Disney a précisé plus tard que le spectacle Finding Nemo était simplement en train d’être peaufiné et rouvrirait à une date ultérieure.