Disney World et d’autres parcs à thème mettent à jour les règles des masques

Disney World et d’autres parcs d’attractions américains ont mis à jour leur politique de masques en suivant les dernières directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) cette semaine.

Les masques ont été rendus facultatifs dans les zones extérieures et les terrasses de piscine du Walt Disney Inc (DIS.N) Disney World à Orlando, en Floride, à compter du 15 mai, mais sont toujours nécessaires pour entrer dans les manèges et dans les lieux intérieurs, selon les directives publiées sur son site Internet.

Universal Orlando a également assoupli sa politique de masque pour les clients des sites extérieurs. “Les couvertures faciales resteront nécessaires dans tous les emplacements intérieurs, y compris les restaurants, les magasins et les espaces publics intérieurs des hôtels”, a déclaré la société dans un communiqué vendredi.

SeaWorld Entertainment Inc (SEAS.N) a déclaré samedi que les masques ne seraient plus nécessaires pour les invités de SeaWorld Orlando, SeaWorld San Antonio, Busch Gardens Tampa Bay, Discovery Cove, Aquatica Orlando, Aquatica San Antonio, Busch Gardens Williamsburg et Water Country USA pour clients entièrement vaccinés.

«Tous les employés du parc devront continuer à porter des masques faciaux», a déclaré samedi une porte-parole de SeaWorld.

Le CDC a indiqué jeudi que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques à l’extérieur et pouvaient éviter de les porter à l’intérieur dans la plupart des endroits.