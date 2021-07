Disney World et sa recherche d’inclusion – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

La Casa del Ratón continue de miser sur la réinvention, en quête de respect et de promotion de la diversité. Dans l’un de ses mouvements les plus récents en faveur de l’inclusion, le complexe Disney World – situé en Floride – a choisi de modifier subtilement l’un de ses spectacles les plus emblématiques. Désormais, lorsque les visiteurs du parc à thème Magic Kingdom seront invités à assister à ce spectacle pyrotechnique incontournable, ils n’entendront plus la signature « mesdames et messieurs, garçons et filles ! »

“Happily Ever After” est le nom de cet événement de feux d’artifice emblématique, basé dans le Magic Kingdom, qui a fait ses débuts au printemps 2017. Disney World le définit comme une “journée éblouissante pleine de couleurs, de lumières et de chansons, qui capture l’âme, l’humour et l’héroïsme des films d’animation Disney les plus populaires. En fait, il ne s’agit pas seulement de pyrotechnie, mais le spectacle utilise également des lasers, des effets spéciaux et de la cartographie, ainsi que des bandes sonores inoubliables de la compagnie.

Traditionnellement, un enregistrement spécifique sonnait comme une salutation. Mesdames et messieurs, garçons et filles ! c’était la première chose que les participants ont entendue avant le spectacle. Cependant, ce ne sera plus le cas. Selon CBR, bien que l’émission se poursuive avec le format habituel, elle accueillera désormais avec la phrase “bonne nuit, rêveurs de tous âges!”

Bien que le Magic Kingdom ait rouvert ses portes en juillet 2020, après une fermeture de trois mois causée par la pandémie de COVID-19, “Happily Ever After” a été absent de la programmation pendant une année entière. Ce n’est que jeudi 1er juillet dernier que Disney World a repris le spectacle avec la présence de spectateurs, qu’il qualifiera déjà de “rêveurs de tous âges”, sans distinction.

Le monde de Disney

Josh D’Amaro, président de Disney Parks, Experiences and Products, a expliqué il y a quelques mois comment la Maison de la souris “prend des mesures pour créer un changement significatif” (via).

“Cela signifie cultiver un environnement dans lequel toutes les personnes se sentent accueillies et appréciées pour leurs expériences de vie, leurs perspectives et leur culture uniques”, a ajouté le dirigeant. «Où nous célébrons l’alliance et le soutien mutuel. Et où diverses opinions et idées sont perçues comme des contributions essentielles à notre réussite collective. »

Source : CinéPremier