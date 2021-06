Disney World et Universal Orlando ont réévalué les politiques de masques (encore une fois), apportant de nouveaux changements

Tout d’abord, les quatre parcs à thème de Disney World – Epcot, Magic Kingdom, Hollywood Studios et Animal Kingdom – ont apporté des changements à la politique des masques en avril, indiquant que les invités pourraient avoir la possibilité de retirer les masques à l’extérieur, et pas seulement en mangeant , mais aussi pour des activités telles que des séances photo. Au fil du temps, les couvre-visages sont toujours requis pour entrer dans les attractions, à l’intérieur et pendant les transports ; cependant, en grande partie alors que les personnes extérieures ont été plus libres d’enlever les couvre-visages. Cette semaine, les parcs Disney ont également apporté un changement : les visiteurs qui vont dans les théâtres en plein air peuvent continuer à se passer de masque, selon le site officiel de Disney.