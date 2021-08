Disney World ferme définitivement un site de Disney Springs qui a à peine eu la chance d’ouvrir

Cela dit, de nombreux fans de Disney World sont frustrés par la fermeture, non pas parce qu’ils se souciaient de l’expérience NBA, mais parce qu’ils se souciaient de la chose qui a fermé pour lui faire place, et donc de voir Disney abandonner l’expérience NBA si vite se sent comme une gifle au visage. DisneyQuest était un immense espace d’arcade sur le thème de Disney qui comprenait ce qui était, à sa création, des expériences de jeu AR et VR de pointe sur le thème des manèges et des films de Disney. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient DisneyQuest. La plus grande frustration était que, après son ouverture, peu de temps et d’argent ont été dépensés pour maintenir les jeux à jour ou même en bon état, et finalement il est devenu une coquille de lui-même.