Disney World met fin à 2 grandes attractions en septembre

Disney World a de nouvelles attractions à venir en septembre pour célébrer le 50e anniversaire du parc, mais cela signifie que quelques attractions plus anciennes devront fermer pour faire de la place. Selon un rapport de Walt Disney World News Today, les feux d’artifice “EPCOT Forever” et “Happily Ever After” seront tous deux “retirés définitivement” le mercredi 29 septembre 2021. De nouveaux spectacles construits autour du thème de l’anniversaire seront ensuite lancés. prendre leur place.

Les feux d’artifice de Disney World sont légendaires et les fans s’attachent souvent aux différents spectacles après des années à revisiter le parc d’Orlando, en Floride. L’émission “Happily Ever After”, par exemple, est diffusée depuis mai 2017, donc les fans sont assez dévastés d’apprendre qu’elle touche à sa fin. Selon Disney, celui-ci et “EPCOT Forever” “scintilleront dans l’histoire de Disney” à la fin de cet été. À leur place, de nouveaux spectacles intitulés “Harmonious” et “Disney Enchantment” feront leurs débuts le vendredi 1er octobre 2021. C’est le 50e anniversaire du parc, donc tout le lieu sera dépassé par un événement intitulé “The World’s Most Célébration magique.”

C’est parfois difficile à expliquer aux non-initiés, mais des événements familiers comme celui-ci attirent les visiteurs fréquents du parc, qui pleurent leur interruption. Certains ont même commenté à quel point ils avaient le cœur brisé et ont juré de revenir et de revoir le spectacle avant la fin de l’année. En ce sens, l’annonce a peut-être été une tactique de vente intelligente d’une certaine manière.

“Quelle décision terrible. Je n’ai pas de mots … J’ai le cœur brisé, je ne le reverrai plus. On dirait que c’est juste une mauvaise décision après une mauvaise décision ces derniers temps”, a écrit une personne. Un autre a ajouté: “Je n’ai jamais pu le voir … Je suis tellement triste d’avoir toujours voulu y aller et c’est déchirant. Je ne verrai jamais ce que c’était. J’ai pleuré quand j’ai vu ça”, tandis que un troisième a écrit : « Mec, Disney ne comprend tout simplement pas du tout leurs invités ! »

Bien que ce changement soit censé être permanent, certains spectacles pyrotechniques de Disney seraient censés revenir des années plus tard, il y a donc de l’espoir pour les fans de “Happily Ever After” et “EPCOT Forever”. Certains fans ont commenté d’autres émissions passées dont ils se languissent encore, et d’autres ont fait part de leur enthousiasme pour les nouvelles annoncées.

Disney World a ouvert ses portes en 1979 à Bay Lake et Buena Vista, en Floride. Il a depuis engendré toute une industrie de parcs à thème dans la région, stimulant le tourisme et créant une destination incontournable pour les fans. Il a lentement amassé un public inconditionnel avec une énorme présence sur les réseaux sociaux.

Cette suite a été particulièrement active au cours de la dernière année et demie environ, car la pandémie de COVID-19 les a empêchés de visiter les parcs et a menacé l’ensemble de l’économie touristique. Alors que Disney tente de relancer ses parcs à thème, ces fans surveillent chaque pas qu’ils font.