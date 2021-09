Disney World met fin à l’augmentation de la file d’attente virtuelle de la Résistance juste avant d’ajouter une nouvelle attraction

Lorsque Rise of the Resistance a été lancé pour la première fois à Disneyland et aux Disney’s Hollywood Studios, c’était l’attraction la plus attendue des parcs Disney depuis des années. Et donc, afin de faire face à ce qui devait être une demande massive, il a mis en place un nouveau système de file d’attente virtuelle. Plutôt que de simplement faire la queue ou d’obtenir une heure de retour FastPass +, les invités devaient demander leur place dans la queue via une application et attendre d’être avertis quand il était temps de revenir et de faire la queue. Il n’y avait pas d’option de ligne d’attente, et comme FastPass n’a jamais été proposé sur le trajet, si vous ne pouviez pas obtenir une heure de retour de file d’attente virtuelle, vous ne pouviez tout simplement pas du tout monter sur le trajet, mais cela changera à partir du 23 septembre.

Aujourd’hui, Disney World a annoncé que le 23 septembre, la file d’attente virtuelle sera “suspendue” et qu’à la place, les invités pourront simplement entrer dans une file d’attente traditionnelle afin de découvrir l’attraction. Le timing de la décision est intéressant car à peine plus d’une semaine plus tard, le 1er octobre, Remy’s Ratatouille Adventure ouvrira à Epcot, et il est déjà annoncé que le manège utilisera le système de file d’attente virtuelle lors de son ouverture.

L’annonce est quelque peu surprenante étant donné que le manège a été lancé pour la première fois aux studios Disney’s Hollywood en 2019 et n’avait jamais utilisé que le système de file d’attente virtuelle. Le système a même été récemment mis à jour pour le rendre beaucoup plus convivial. Cela dit, il y a eu des jours récemment où Rise of the Resistance voyait clairement moins de demande qu’auparavant, il se pourrait donc simplement que la demande soit suffisamment faible maintenant que la file d’attente virtuelle n’est tout simplement plus nécessaire. On suppose qu’une grande partie du besoin de la file d’attente virtuelle était simplement que l’espace d’attractions pour la ligne n’était pas suffisant pour gérer les personnes qui voulaient la monter.

Officiellement, la file d’attente virtuelle pour Rise of the Resistance n’est “en pause” que selon Disney, ce qui indique qu’elle pourrait revenir à l’avenir. Cela peut simplement être un test pour voir quelle solution fonctionne le mieux.

Bien sûr, tout cela se passe aussi juste avant le début des célébrations du 50e anniversaire de Walt Disney World.

Plus à venir…