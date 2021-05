Disney World obtient Cagey sur les chiffres, mais a de bonnes nouvelles pour tous ceux qui espèrent visiter les parcs bientôt

Toutes les restrictions ne sont pas levées. Alors que le CDC dit que les personnes vaccinées n’ont plus besoin de porter de masques en public, les parcs Disney ne lèvent encore cette règle pour personne. À ce stade, il semble qu’il serait compliqué pour le parc à thème de pouvoir savoir qui est vacciné et qui ne l’est pas, alors Disney garde tout le monde masqué, du moins pour le moment. Cependant, certains autres parcs à thème, comme Hershey Park en Pennsylvanie, suivent à la lettre les directives du CDC et permettent aux personnes vaccinées d’entrer dans les parcs sans masque, bien qu’il ne semble pas qu’elles vérifient le statut vaccinal.