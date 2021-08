Disney World ramène enfin des défilés, mais comme les FastPass, cela va vous coûter cher

Les billets sont maintenant en vente pour l’événement Disney Very Merriest After Hours, qui se déroulera certains soirs en novembre et décembre. Comme pour les autres événements après les heures normales, Magic Kingdom se fermera tôt aux invités généraux, n’autorisant que ceux qui ont des billets pour l’événement lui-même dans le parc. Cela réduira la capacité et facilitera l’accès aux attractions, mais cela inclura également des événements spéciaux pour les vacances, notamment un feu d’artifice. Et pour la première fois depuis près de deux ans, un défilé complet, Mickey’s Once Upon A Christmastime Parade.