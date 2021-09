Disney World taquine la musique des feux d’artifice du 50e anniversaire et maintenant j’ai la chair de poule

À peu près tout à Disney World crée des fans inconditionnels, mais une chose qui passionne exceptionnellement les gens est le spectacle de feux d’artifice Magic Kingdom. Il n’y a eu que trois spectacles “principaux” dans le parc depuis son ouverture en 1971. Fantasy in the Sky s’est déroulé de l’ouverture du parc jusqu’en 2003, date à laquelle il a été remplacé par Wishes: A Magical Gathering of Disney Dreams. Cette émission a duré jusqu’en 2017. Lorsqu’elle a été remplacée, de nombreux fans étaient mécontents, car Wishes était profondément aimé. Cependant, le nouveau spectacle, Happily Ever After, a finalement conquis beaucoup. Maintenant, ce spectacle approche de sa performance finale et les fans déplorent sa perte.