Disneyland a annoncé d’importants plans d’expansion en Californie

Disneyland est fermé depuis plus d’un an et bien qu’il envisage de rouvrir, nous en sommes encore à un mois. Et pourtant, des projets majeurs viennent d’être annoncés pour une expansion significative du complexe Disneyland qui comprendra un espace supplémentaire pour le parc à thème et de nouveaux espaces de shopping et de restauration qui seront construits tous, ou du moins principalement, dans un espace que le complexe possède déjà. sous-utilisé.

Les détails spécifiques sont un peu légers pour être sûr, mais le projet a un nom, Disneyland Forward, et est un plan pluriannuel qui verra Disneyland Resort se développer autour de l’hôtel Disneyland et de l’hôtel Paradise Pier, ainsi que du parking actuel Toy Story. parcelle. Dans ces endroits, nous trouverions une expansion apparente des hôtels, des restaurants et des magasins, ainsi que plus d’espace de parc à thème, bien que Disney ne l’appelle pas, du moins à partir du moment, une troisième porte.

Le projet Disneyland Forward possède déjà son propre site Web, ce qui nous donne au moins une idée du genre de choses que Disneyland Resort prévoit, bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre. En ce qui concerne les nouveaux terrains de parcs à thème, cela suggère des terres potentielles basées sur Frozen, Zootopia ou Tangled, ainsi que des films plus classiques comme Peter Pan. Le site évoque également l’idée des montagnes russes Tron Lightcycle, actuellement à Shanghai Disneyland et en construction au Magic Kingdom de Walt Disney World, comme quelque chose qui pourrait faire le saut vers la côte ouest.

Disney appelle l’emplacement principal un «parc à thème immersif» mais n’inclurait pas techniquement un espace de parc à thème. Selon les plans, il entourerait l’hôtel Disneyland existant et le Paradise Pier et offrirait des boutiques, des restaurants et d’autres formes de divertissement supplémentaires.