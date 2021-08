Disneyland et Disney Genie de WDW : qu’est-ce que c’est, comment ça marche et autres choses à savoir

Partir en vacances à Disneyland ou à Walt Disney World peut être un voyage complexe à planifier. En plus de toutes les choses standard que vous devez planifier, comme les vols, les réservations d’hôtel et la nourriture, il y a des attractions que vous voulez être sûr de ne pas manquer, les souvenirs que vous voulez ramener à la maison et une liste presque interminable d’événements spéciaux à envisager. Tout ce qui pourrait faciliter ce processus serait le bienvenu. Et c’est avec cette idée en tête que Disney Genie a été introduit. Disney Genie est un tout nouvel élément dans les applications des parcs Disney qui, selon Disney, donnera aux clients plus de contrôle sur leur visite, y compris, entre autres, Lightning Lanes pour permettre aux clients de sauter certaines lignes.