Disneyland pourrait être contraint de changer la balade de Blanche-Neige sur la scène du «baiser non consensuel» | Monde | Nouvelles

Disneyland en Californie a rouvert vendredi avec une mise à jour du tour de rêve enchanté de Blanche-Neige. Cependant, les critiques ne sont pas satisfaits de la grande finale de la balade qui voit le prince donner à Blanche-Neige le «baiser du véritable amour» alors qu’elle dort sous le charme de la sorcière. Auparavant, connu sous le nom de Snow White’s Scary Adventures, le manège remanié adopte une approche plus «chaleureuse et invitante» du classique de Disney après avoir pensé que l’attraction originale était trop effrayante pour certains enfants.

Les critiques du journal californien SFGate ont déclaré: «Un baiser qu’il lui donne sans son consentement, pendant qu’elle dort, ce qui ne peut pas être le véritable amour si une seule personne sait que cela se passe.

«N’avons-nous pas déjà convenu que le consentement dans les premiers films de Disney est un problème majeur? Qu’apprendre aux enfants que s’embrasser, quand il n’a pas été établi si les deux parties sont disposées à s’engager, n’est pas OK?

«Il est difficile de comprendre pourquoi le Disneyland de 2021 choisirait d’ajouter une scène avec des idées si démodées de ce qu’un homme est autorisé à faire à une femme, d’autant plus que l’entreprise met actuellement l’accent sur la suppression des scènes problématiques de manèges comme Jungle Cruise et La montagne des eclaboussures.”

Le manège Jungle Cruise, lancé en 1955, est en cours de réorganisation pour supprimer les “ représentations négatives ” des peuples autochtones qui les décrivent comme des sauvages ou des serviteurs, a confirmé Disney plus tôt cette année.

Disney a également déclaré en juin dernier que son manège Splash Mountain était en cours de mise à jour pour supprimer ses associations avec les stéréotypes noirs dans le film de 1946 “ Song of the South ”, sur lequel il était basé.

Les gens n’ont pas tardé à défendre la course de Blanche-Neige sur les réseaux sociaux. L’un d’eux a dit: «Wow! Très probablement l’article le plus stupide que j’aie jamais lu. Sérieusement, les médias libéraux réveillés peuvent-ils devenir plus bêtes. “

Un autre a ajouté: “C’est un conte de fées, peu importe, arrêtez de faire des montagnes avec des taupinières.”

Ce n’est pas la première fois que la scène du baiser de Blanche-Neige du film de 1937 suscite des critiques. En 2018, Kazue Muta, professeur à l’Université d’Osaka au Japon, a fait valoir que les scènes de baisers dans Blanche-Neige et La Belle au bois dormant étaient des actes d’agression sexuelle.

Elle a déclaré: «Quand vous pensez rationnellement à Blanche-Neige et à La Belle au bois dormant, qui racontent qu’une princesse a été réveillée par le baiser d’un prince, ils décrivent une agression sexuelle sur une personne inconsciente.

«Vous pourriez penser que je ruine le fantasme de tout cela, mais ces histoires font la promotion de la violence sexuelle et j’aimerais que tout le monde en soit conscient.»