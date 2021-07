L’objectif de ces mises à jour, via un communiqué de presse du D23 Fan Club, est d’offrir une expérience de croisière dans la jungle qui comprend “de nouvelles aventures qui restent fidèles à l’expérience que nous connaissons et aimons, tout en ajoutant plus d’humour, plus de faune et une histoire.” Ces efforts, l’équipe créative derrière les changements ont travaillé avec diligence pour qu’il soit prêt afin qu’il puisse rouvrir en tandem avec la première du film Jungle Cruise.