Disneyland Resort: ce que vous devez savoir sur les plans d’expansion massifs

Il va falloir longtemps avant que nous ne voyions quoi que ce soit

Un projet comme celui-ci prendra certainement du temps, mais celui-ci est incroyablement précoce. Disneyland Resort dit qu’ils espèrent avoir des plans devant la ville d’Anaheim d’ici 2023, ce qui, si cela se produit à la fin de cette année, signifie que nous envisageons près de trois ans avant que ce plan puisse être approuvé. Même si la construction devait commencer immédiatement après cela, et ce ne sera pas le cas, voir une partie de ce projet ouverte aux entreprises prendra encore au moins deux ans, et probablement même plus que cela avant que tout soit terminé.