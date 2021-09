Disneyland’s Grand Californian Hotel And Spa : 5 bonnes raisons de séjourner au Flagship Resort

Lorsque vous planifiez un voyage à Disneyland Resort, la décision la plus importante que vous allez probablement prendre est de savoir où séjourner. Pour certains, un hôtel est tout simplement l’endroit où ranger ses affaires et dormir un peu avant de se lever et de retourner dans les parcs à thème. Pour d’autres, cependant, un hôtel fait partie de l’expérience des vacances. Certains peuvent planifier des journées entières lors d’un voyage dans les parcs Disney pour simplement se détendre autour de la piscine ou profiter des diverses commodités disponibles. Et si vous recherchez une expérience unique à Disneyland, ne cherchez pas plus loin que le meilleur hôtel du complexe, le Grand Californian Hotel & Spa.