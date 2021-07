Disney’s Jungle Cruise : comment regarder et diffuser le film en ligne avec Disney+ Premiere Access

Habituellement, Disney crée de nouvelles attractions basées sur des scènes de ses films, mais cette fois-ci, la société fait les choses un peu différemment en créant un film autour de l’une de ses attractions les plus célèbres et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Disney’s Jungle Cruise en ligne.

Basé sur l’attraction du parc à thème du même nom située à Adventureland dans quatre de ses parcs à travers le monde, Jungle Cruise met en vedette les favoris des fans Dwayne Johnson en tant que skipper Frank Wolff et Emily Blunt en tant que Dr Lily Houghton. Cependant, Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamatti figurent également dans le film.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Jungle Cruise raconte l’histoire de la chercheuse Dr Lily Houghton qui voyage de Londres à la jungle amazonienne à la recherche d’un arbre ancien aux capacités de guérison inégalées. Afin de descendre le fleuve Amazon et de trouver l’arbre qui a le pouvoir de changer l’avenir de la médecine, Lily engage le skipper fou Frank Wolff.

Ensemble, les deux se lancent dans le voyage d’une vie à bord du bateau délabré mais charmant de Frank, La Quila. Au cours de leur quête épique, Lily et Frank rencontrent d’innombrables dangers et même des forces surnaturelles qu’ils devront surmonter pour atteindre l’arbre ancien.

Alors que vous pouvez aller au théâtre pour regarder Jungle Cruise, vous pourrez également regarder le nouveau film d’aventure de Disney en ligne lors de sa sortie sur Disney Plus Premier Access.

Que vous ayez grandi à Disneyland ou Magic Kingdom ou que vous vouliez simplement voir la rock star dans un film aux côtés d’Emily Blunt, nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Disney’s Jungle Cruise de n’importe où dans le monde.

Croisière dans la jungle – Où et quand ?

Le nouveau film d’aventure de Disney Jungle Cruise sortira dans les salles et sur Disney Plus Premier Access le vendredi 30 juillet. Contrairement aux autres films sur le service de streaming, vous devrez avoir un abonnement actif à Disney Plus et commander le film pour 29,99 $ dans l’ordre pour le regarder en ligne. Une fois que vous avez acheté l’accès, vous pourrez mettre en pause, rembobiner, avancer rapidement ou revoir le film aussi longtemps que vous serez abonné à Disney+.

Comment regarder Disney’s Jungle Cruise aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous êtes déjà abonné à Disney Plus, vous pourrez regarder Jungle Cruise lors de sa première le vendredi 30 juillet. Comme le dernier film d’aventure de Disney sort via Disney Plus Premier Access, cela signifie que vous devez payer 29,99 $ supplémentaires en plus du coût de votre abonnement mensuel pour le regarder.

Cependant, si vous n’êtes pas encore inscrit à Disney Plus, le service de streaming coûte 7,99 $ par mois ou 79,99 $ pour l’année. Il existe également un forfait Disney + qui vous donne accès à Disney Plus avec Hulu et ESPN + pour seulement 13,99 $ par mois.

Comment regarder Disney’s Jungle Cruise en ligne au Royaume-Uni, au Canada et en Australie

Comme Jungle Cruise sort à la fois en salles et en ligne via Disney Plus Premier Access, il sera disponible dans tous les pays dans lesquels Disney Plus a été lancé jusqu’à présent. Cela signifie que les téléspectateurs au Royaume-Uni, au Canada et en Australie pourront également regarder Disney’s Jungle Cruise avec un abonnement à Disney Plus lors de la première du film le vendredi 30 juillet. Tout comme aux États-Unis, regarder le film via Disney Plus Premier L’accès vous coûtera environ 29,99 $, car les prix internationaux varieront légèrement.

Alors que Disney Plus propose le même contenu avec de légères variations selon les pays, les prix varient quelque peu d’une région à l’autre. Disney Plus coûte 7,99 £ par mois ou 79,99 £ pour l’année au Royaume-Uni, 11,99 $ par mois ou 119,99 $ pour l’année au Canada et 11,99 $ par mois ou 119,99 $ pour l’année en Australie. Consultez notre guide des prix Disney Plus pour toutes les dernières informations sur le service de streaming de Disney.

