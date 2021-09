in

Best Buy – Jungle Cruise Steelbook

À quoi bon posséder un film si vous ne pouvez pas le montrer un peu ? S’il n’a pas l’air génial sur l’étagère, est-ce que ça compte même ? En ce qui concerne l’emballage Blu-ray lui-même, l’un des designs de boîtiers les plus cool est le steelbook, et si vous êtes un collectionneur de ce style particulier, alors vous voudrez vous procurer votre copie de Jungle Cruise chez Best Buy, car il a un superbe Blu-ray qui correspondra au reste de votre collection.