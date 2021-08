Dispatch Games envoie des codes numériques alors que les clients attendent des commandes physiques retardées

Mettre à jour [Mon 2nd Aug, 2021 12:40 BST]: Dispatch Games a envoyé un e-mail à ses clients pour confirmer que les codes Game Paradise – qui devaient être envoyés le 30 juillet – ont été retardés :

En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous ne serons pas en mesure d’envoyer les codes Game Paradise comme prévu aujourd’hui. Cependant, nous travaillons dur pour résoudre le problème de back-end dès que possible. Tant que nous n’aurons pas la solution back-end en main, nous ne pourrons pas nous engager sur le calendrier de publication exact des codes, mais nous travaillons dur pour que les choses soient gérées et nous vous tiendrons informés des mises à jour au fur et à mesure qu’elles se produiront. Nous nous excusons pour le retard.

Histoire originale [Thu 1st Jul, 2021 13:30 BST]: La saga de Dispatch Games – sûrement l’éditeur le plus ironiquement nommé de l’industrie du jeu – continue. Si vous n’êtes pas familier avec cette longue et triste histoire de silence radio, d’excuses et de promesses non tenues, en toute honnêteté, nous vous recommandons d’être à l’écart. Ce n’est pas une jolie image.

Pour rappel brièvement, l’éditeur occidental de jeux tels que Psyvariar Delta, Soldam, Game Tengoku (sous forme physique), Radirgy Swag et d’autres ont du mal à honorer les précommandes depuis longtemps maintenant. Nous avons publié une fonctionnalité en mars 2020 documentant la déception à ce point et parlant aux clients frustrés du manque de communication de l’entreprise.

Des promesses de maintenir une mise à jour hebdomadaire sur les réseaux sociaux ont été faites puis rompues, et Dispatch a taquiné des annonces à mauvais escient avant de disparaître à nouveau. Cela a récemment atteint un point où RS34, le développeur de Radirgy Swag, était également dans le noir où le jeu en était arrivé après que Dispatch ait accepté les précommandes du jeu deux ans auparavant :

Merci pour votre réponse.

Nous reconnaissons également qu’il s’agit d’un problème grave.

Cependant, nous ne sommes pas un éditeur et l’expédition est une société étrangère, nous sommes donc très difficiles à déplacer.

Nous avons déjà préparé les données de jeu et les données de privilège de Radirgy SWAG. Et nous voulons aussi voir ce qui se passe. — (株)RS34広報部 (@rs34_kouhou) 14 juin 2021

Ainsi, après que Dispatch ait apparemment verrouillé tous les tweets précédents, nous voici à nouveau avec la dernière de sa longue série d’excuses. La grande nouvelle est que Game Paradise, Radirgy Swag et Simulateur de train sont apparemment toujours en route et dans le cadre de ses excuses de remise en état, Dispatch a l’intention de fournir à tous les clients en précommande un code numérique pour leurs jeux pendant qu’ils attendent les copies physiques (qui seront également livrées avec un “bonus” supplémentaire ” butin).

Voici la déclaration dans son intégralité, que nous avons reçue par e-mail :

Nous tenons à nous excuser sincèrement auprès de tout le monde pour le manque de communication et la frustration que nous avons causées en conséquence. Nous n’avons jamais eu l’intention d’agir de cette manière et nous comprenons l’inquiétude que les gens ont ressentie et s’efforcent de répondre directement à ces préoccupations. Le support a traité les remboursements pour ceux qui les ont demandés sans aucun doute. Ceux-ci sont complets. Le support traite également les mises à jour d’adresses et les demandes de renseignements maintenant. Ceux-ci sont en cours. Nous ne disparaissons pas en tant qu’entreprise et tous les produits sont en cours d’expédition. D’autres détails seront à venir, mais en voici quelques-uns que nous pouvons partager aujourd’hui : Ce sera Game Paradise, Radirgy Swag et Rail Sim qui sortiront dans cet ordre. Des dates fermes seront annoncées sous peu. Dans le cadre de nos excuses, tous les clients qui ont attendu patiemment et qui ont conservé leurs commandes chez nous recevront un code numérique pour le jeu afin que vous puissiez commencer à profiter de votre produit avant que le physique ne vous arrive. Les codes numériques de Game Paradise sont en cours de traitement et nous prévoyons de les envoyer aux clients dès qu’ils seront prêts. Codes numériques Radirgy Swag et Rail Sim – nous ferons des annonces dès qu’ils seront disponibles. Tous les clients en édition limitée recevront un article bonus supplémentaire. Game Paradise LE sera accompagné d’une toute nouvelle affiche. Radirgy Swag LE sera livré avec un bonnet. Le bonus Rail Sim LE sera annoncé prochainement. Nous nous engageons à gagner votre confiance et nous nous concentrons sur l’amélioration de notre communication.

La nouvelle de l’arrivée de copies numériques gratuites pourrait aider à redonner confiance à ceux qui ont attendu si longtemps, mais jusqu’à ce que ces codes arrivent et soient échangés, il est naturellement difficile de croire Dispatch après tant de promesses non tenues.

Espérons que cela marque un tournant dans l’approche de l’entreprise – compte tenu des preuves passées, cependant, nous le croirons quand nous le verrons.

Attendez-vous des précommandes de Dispatch Games ? Faites-nous part de vos réflexions et si ces excuses et compensation améliorent la position de l’entreprise à vos yeux.