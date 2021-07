Dispenses de brevet ou pandémie : l’UE ne doit pas bloquer les dispenses de brevet pour les vaccins Covid

Cela sape l’exercice visant à maintenir les vaccins abordables pour les pays à faible revenu.

L’UE – principalement l’Allemagne, major des vaccins – durcissant sa position sur les dérogations temporaires aux brevets pour les vaccins Covid-19 à l’OMC est antithétique à tous les discours de ses dirigeants sur la coopération mondiale pour vaincre la pandémie. Alors que, le mois dernier, il y avait eu des rapports de soutien généralisé lors de la réunion du G7 pour des négociations basées sur des textes sur la proposition Inde-Afrique du Sud de dérogation aux ADPIC, maintenant, l’UE veut que sa proposition soit considérée sur un pied d’égalité. L’UE voit une meilleure alternative dans la limitation des restrictions à l’exportation et des licences obligatoires dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC, entre autres. Il appelle les pays producteurs de vaccins à être prêts à exporter une part équitable de leur production nationale (l’UE en exporte actuellement la moitié). Gardez à l’esprit que cela s’inscrit dans le contexte de la restriction des États-Unis sur les ingrédients clés des vaccins qui n’a été levée que le mois dernier. L’autre élément, les licences obligatoires, peut être invoqué en cas d’urgence nationale et d’autres situations d’extrême urgence—uniquement lorsque les demandes ADPIC sur les licences volontaires ne s’appliquent pas. Bien que l’UE ait exhorté les pays à “encourager les producteurs à accroître leur production” – la conclusion d’accords de licence volontaires pourrait être un moyen d’y parvenir – elle a également déclaré que les gouvernements membres de l’OMC doivent convenir que la pandémie est une circonstance exceptionnelle d’urgence nationale pour chaque nation et aller de l’avant avec les licences obligatoires. Une telle licence, bien sûr, doit couvrir les exportations vers les pays qui manquent de capacité de fabrication, y compris via l’installation Covax de l’OMS. Cela peut être une voie rationnelle à suivre, mais le fait est que, conformément à l’article 31h de l’Accord sur les ADPIC, le titulaire du brevet devra être correctement rémunéré, « en tenant compte de la valeur économique de l’autorisation ». Cela sape l’exercice visant à maintenir les vaccins abordables pour les pays à faible revenu.

Selon Bloomberg Vaccine Tracker, près de 3,2 milliards de doses de vaccin Covid ont été administrées jusqu’au 4 juillet, mais les pays et régions les plus riches reçoivent les vaccins plus de 30 fois plus rapidement que les plus pauvres. Les États-Unis représentent 10,9% des vaccinations mondiales, tandis que sa population ne représente que 4,3% de la population mondiale. De même, l’Allemagne représente 2,4% des vaccinations tout en abritant 1,1% de la population mondiale. Les chiffres correspondants pour la France sont de 1,8 % et 0,8 %, tandis que ceux du Royaume-Uni sont de 2,5 % et 0,9 %. Comparez cela avec le Nigeria (0,1 % et 2,6 %) et le Bangladesh (0,3 % et 2,2 %). Avec la vaccination mondiale moyenne actuelle par jour, atteindre une couverture de 75 % pour la population mondiale prendra sept mois. L’UE, à ses tarifs journaliers moyens, y arrivera en 2 mois tandis que l’Inde devrait prendre 12 mois de plus. De nombreux pays africains auront besoin de jusqu’à 10 ans à leur taux moyen quotidien actuel ! Si l’efficacité administrative a un rôle important à jouer, il en va de même de la disponibilité des vaccins. À cette fin, a soutenu ce journal plus tôt, les dispenses de brevet sont une nécessité. En effet, l’argument sur le manque de capacité inutilisée qui peut être utilisé immédiatement – transmis pour montrer qu’une dérogation sera futile – est erroné étant donné que les pays en développement ont déjà démontré qu’ils peuvent rapidement mettre en place de nouvelles capacités de production de vaccins.

L’Inde, pour sa part, devra peut-être revoir la portée de la dérogation au brevet demandée. Le Times of India rapporte que même les États-Unis, qui ont soutenu la dispense de brevet pour les vaccins, sont mal à l’aise avec ce que l’Inde et l’Afrique du Sud ont demandé – une dispense de brevet pour d’autres éléments essentiels de Covid-19, notamment les masques, les oxymètres, les produits thérapeutiques, etc.

