disperser les graines dans le mauvais sens

06/07/2021 à 09:30 CEST

Les oiseaux migrateurs se trompent : ils dispersent les graines dans le mauvais sens, vers des latitudes plus chaudes au sud, limitant la réponse des plantes au changement climatique. C’est la conclusion surprenante d’une étude scientifique internationale, à laquelle l’Université d’Oviedo a participé, publiée dans la revue « Nature & rdquor ;. La recherche est essentielle pour comprendre, arrêter et atténuer les futures pertes de biodiversité dues au changement climatique.

Le réchauffement climatique déplace « l’optimum climatique & rdquor ; de nombreuses espèces vers des latitudes plus froides, forçant ainsi la redistribution de la vie sur Terre à un rythme sans précédent. Les espèces sont obligées de chercher de nouveaux espaces avec des températures plus adaptées pour elles.

La mobilité permet aux animaux de se déplacer vers de nouvelles zones avec des climats appropriés. Cependant, les plantes ne sont pas dotées de cette capacité, donc pour elles, la dispersion de graines à longue distance par l’intermédiaire d’animaux est «la clé & rdquor; dans les processus de changement de distribution et d’adaptation.

La plupart des espèces végétales en Europe qui sont dispersées par les oiseaux migrateurs le font lorsqu’elles migrent vers le sud, vers des latitudes plus chaudes, ce qui est contre-productif pour l’adaptation des plantes aux scénarios actuels de réchauffement climatique.

“Les oiseaux migrateurs pourraient aider les plantes à faire face au réchauffement climatique en dispersant leurs graines sur de longues distances vers de nouvelles zones appropriées”, indique le rapport. Mais seule une minorité de plantes ligneuses dans les forêts européennes sont dispersées par des oiseaux migrant dans la bonne direction, au nord, vers des latitudes plus froides.

Les données recueillies montrent que seulement un tiers (35 %) des plantes sont dispersées par des oiseaux qui migrent vers le nord au printemps. En revanche, la grande majorité (86 %) des plantes sont des oiseaux lorsqu’ils migrent vers des zones plus chaudes en automne.

Le « rôle déterminant & rdquor; des oiseaux migrateurs

Le « rôle déterminant & rdquor; des oiseaux migrateurs« Le changement climatique d’aujourd’hui est si rapide que de nombreuses plantes nécessitent des distances de dispersion bien au-delà de celles normalement produites localement. C’est là que les oiseaux migrateurs peuvent jouer un rôle décisif, puisqu’ils sont capables de disperser des graines sur des dizaines de kilomètres & rdquor ;, explique Juan Pedro González-Varo, chercheur au Département de biologie de l’Université de Cadix et auteur principal de l’étude.

« Nous proposons cette recherche pour connaître le potentiel des espèces végétales à être dispersées par les oiseaux migrateurs vers de futures zones favorables », ajoute González-Varo.

Les chercheurs ont également découvert que les plantes ayant le plus grand potentiel de dispersion vers des latitudes plus froides appartiennent à des espèces apparentées et se caractérisent par l’offre de leurs fruits au printemps, lorsque les oiseaux migrent vers le nord.

Selon González-Varo, pour qu’une plante soit dispersée par les oiseaux qui migrent vers le nord, elle doit porter des fruits entre février et avril. “Les plantes à fruits à cette période se caractérisent soit par une fructification très longue, comme cela se produit chez les genévriers, le mastic, le myrte, l’olivier sauvage ou le houx, soit par une fructification très tardive, comme cela se produit dans le lierre”, dit-il.

Bien que tous les oiseaux migrateurs d’Europe migrent dans le même sens (du sud au nord au printemps et du nord au sud en automne), l’étude a montré que les oiseaux ayant le plus grand potentiel de dispersion des plantes européennes vers des latitudes plus froides sont les espèces paléarctiques, qui ne traversent pas le Sahara lors de leur migrationAu lieu de cela, ils hivernent en Europe centrale et méridionale ou en Afrique du Nord.

Ces espèces sont, en général, très communes et abondantes sur le continent européen, par exemple, les rouges-gorges, les calottes noires, les merles noirs et diverses espèces de grives.

Seules quelques espèces dispersent les graines vers le nord

Seules quelques espèces dispersent les graines vers le nord« Bien qu’il s’agisse d’espèces communes, le potentiel de dispersion des graines vers le Nord ne réside que dans une poignée d’espèces, dont certaines sont fortement chassées dans le bassin méditerranéen, à la fois légalement et illégalement. Notre étude donne une valeur ajoutée aux espèces considérées comme vulgaires, puisque la charge d’aider les plantes européennes face au changement climatique leur incomberait & rdquor;, souligne González-Varo.

Les chercheurs prédisent que la dispersion vers de nouvelles zones aura des conséquences sur la composition des forêts du futur, puisque les différentes espèces pourraient coloniser « de manière inégale & rdquor; les nouveaux territoires qui leur permettent de faire face à la hausse des températures.

« Ce travail ardu et très minutieux a été le pionnier de l’utilisation de techniques de codes à barres moléculaires (systèmes de banque de gènes) pour l’identification des espèces d’oiseaux qui ont dispersé ces graines à l’échelle européenne. Pour ce faire, nous avons utilisé le tissu rare des oiseaux qui sont restés imprégnés sur la graine, après qu’ils aient traversé leur tube digestif & rdquor;, indique Juan Carlos Illera Cobo, professeur au Département de biologie des organismes et systèmes à la Université d’Oviedo.

La recherche, à laquelle ont participé 18 scientifiques de 13 centres européens, a été basée sur des réseaux d’interaction plantes-oiseaux ; c’est-à-dire des groupes d’oiseaux qui consomment les fruits et dispersent les graines d’espèces végétales.

Les scientifiques ont intégré à ces réseaux des informations sur la période de fructification des plantes et les flux migratoires des oiseaux, afin de caractériser le potentiel de dissémination des graines à longue distance, tant au nord qu’au sud.

L’étude a été développée dans des forêts situées au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Pologne., dont un total de 46 espèces d’oiseaux et 81 espèces végétales de 13 communautés forestières.

Étude de référence : https://www.nature.com/articles/s41586-021-03665-2

